СФ одобрил пенсии детям, родившимся через 300 дней после смерти отца

© KM.RU, Алексей Белкин

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о назначении страховой пенсии детям, рожденным с помощью вспомогательных репродуктивных технологий спустя более чем 300 дней после смерти отца, чей биоматериал использовался для зачатия ребенка, сообщает ТАСС.

Согласно закону, ежемесячная пенсия для таких детей составит 7 689,83 рубля, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплата должна быть выше - 21 177,59 рубля в месяц, 17 648,24 рубля в месяц предлагается выплачивать, в частности, инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы, инвалиды III группы смогут получать 7 500,53 рубля в месяц.

Изменения предполагают назначение такой пенсии ребенку отца, который находился в браке с его матерью, выразил при жизни намерение иметь детей и чье отцовство установлено в судебном порядке. Дети смогут получать страховую пенсию и после 18 лет, если они обучаются по очной форме в образовательных организациях, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.11.2025, 16:36
    Гость: кыскыс

    они же понимают, что это позор, но тогда это издевательство. отношение, как к животным

  5. 26.11.2025, 13:10
    Гость: метод моментных наблюдений

    Пустячек, а приятно. Очень хорошо помню на заре демократических преобразований компанию по монетезации советских льгот. Уж как били по ребрам систему льгот Советского Союза. Все сметено могучим ураганом проблем и отрицательного роста экономики. Люготы теперь льются как из лейки, правда с малюсенькими отверстиями. Там пушинку, тут зернышко, здесь соломинку.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России
© KM.RU, Алексей Белкин
Уровень жизни и личный комфорт: сила и слабость современной России
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста
© KM.RU, Алексей Белкин
Сенатор обвинил Запад в лживых нарративах о разрухе и коррупции в России
Избранное
Распад СССР: как правящий класс привел к краху собственное государство
Андрей Фурсов. Пророчество Каддафи. Почему для России и мира всё только начинается
Маленькие удовольствия рулят!
«Калинов Мост», 17 марта, «Известия Hall»
«Запад очень хочет вторжения России на Украину и делает все, чтобы оно состоялось»
Свободный полет feat. Елена Коробейникова «Шторы»
Михаил «FM» Федоров - лидер группы «РВАНЫЕ РАНЫ». Творческая биография
«Сегодня в международной политике действует одно правило - правил больше нет»
Сборник «Bull Terrier Records III»
Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком
Leo Solovyev «Танцуй» (рецензия на интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации