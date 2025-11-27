Медведев призвал улучшать уровень жизни в новых регионах

Стоп-кадр из видеотрансляции

Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что надо поднимать уровень жизни в новых регионах, пишет РИА Новости.

"Надо поднимать и уровень жизни там, и организацию работы, включая внутрипартийную работу. И в этом смысле ваша помощь точно потребуется. Ну и нужно вообще смотреть за укоренением российской системы власти на исторических территориях", - сказал Медведев на Всероссийском форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия".

Он отметил, что новым регионам - Донецку, Луганску, Запорожской и Херсонской областям - нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в современную российскую систему власти.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2025, 01:37
    Гость: buslaif

    "Строили мы строили и наконец построили..." как говорил Чебурашка в мультфильме. И вдруг прилёты и бомбёжка. Может быть сначала надо закончить войну? Среди кого власть укреплять? Освобождённые от народа и полностью разрушенные города и посёлки надо восстанавливать и заново заселять.Вряд ли эвакуированное и бежавшее от войны население вернётся туда.А может быть и возвращаться туда некому?

  2. 28.11.2025, 01:06
    Гость: не стесняюсь ответить

    Это старая песня, уже слышали. Потом, через пару лет, когда эти регионы опять вернутся в состав Украины, будут на каждом углу орать, что это правильно, потому что мы снова сделали не так и пришлось целых четырнадцать лет кормить этих ленивых проклятых хохлов, которые ничего не умеют, но привыкли за наш счёт хорошо пожрать.
    Я так думаю, что в свете сказанного, пора уже прекращать заниматься благотворительностью в их отношении. Пусть сами гребут на своей лодке. Хоть в уропу, хоть в жо...

  4. 27.11.2025, 22:42
    Гость: Зануда

    Жизнь трудящихся авдеевского коксохима, металлургов Жданова и артёмовско-бахмутских тружеников медведев с сотандемщиком уже продвинул?

Все комментарии (26)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы
© KM.RU
Росреестр предложил аннулировать право собственности после возврата денег
Олег Царев: Великобритания сделала ставку на Усика на будущих президентских выборах на Украине
Избранное
Торнадо (Найк Борзов и др.) «Грибной дождь»
«Межнациональный конфликт не сводится к противостоянию между отдельными группами или личностями. Межнациональный конфликт – это всегда столкновение масс»
Правительство России сможет продавать долги иностранных государств
«Германия может недолюбливать французского соседа, но она обречена спасать экономику Франции»
Plotnik 82 – Манагер «Берия»
«ЙОРШ», 16 марта, Base
Трейлер к мультфильму "Косолапый агент"
Быстро и вкусно: что приготовить в мультиварке?
Бродячий цирк «Все, о чем нам врали...» (CD и компакт-кассета)
Зачем Россия грубо вклинивается в кадры ДНР и ЛНР?
Цыгэнг «Летняя» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации