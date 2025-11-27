Медведев призвал улучшать уровень жизни в новых регионах

16:06 27.11.2025

Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что надо поднимать уровень жизни в новых регионах, пишет РИА Новости.

"Надо поднимать и уровень жизни там, и организацию работы, включая внутрипартийную работу. И в этом смысле ваша помощь точно потребуется. Ну и нужно вообще смотреть за укоренением российской системы власти на исторических территориях", - сказал Медведев на Всероссийском форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия".

Он отметил, что новым регионам - Донецку, Луганску, Запорожской и Херсонской областям - нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в современную российскую систему власти.