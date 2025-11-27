Медведев призвал улучшать уровень жизни в новых регионах
Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что надо поднимать уровень жизни в новых регионах, пишет РИА Новости.
"Надо поднимать и уровень жизни там, и организацию работы, включая внутрипартийную работу. И в этом смысле ваша помощь точно потребуется. Ну и нужно вообще смотреть за укоренением российской системы власти на исторических территориях", - сказал Медведев на Всероссийском форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия".
Он отметил, что новым регионам - Донецку, Луганску, Запорожской и Херсонской областям - нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в современную российскую систему власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Строили мы строили и наконец построили..." как говорил Чебурашка в мультфильме. И вдруг прилёты и бомбёжка. Может быть сначала надо закончить войну? Среди кого власть укреплять? Освобождённые от народа и полностью разрушенные города и посёлки надо восстанавливать и заново заселять.Вряд ли эвакуированное и бежавшее от войны население вернётся туда.А может быть и возвращаться туда некому?
Это старая песня, уже слышали. Потом, через пару лет, когда эти регионы опять вернутся в состав Украины, будут на каждом углу орать, что это правильно, потому что мы снова сделали не так и пришлось целых четырнадцать лет кормить этих ленивых проклятых хохлов, которые ничего не умеют, но привыкли за наш счёт хорошо пожрать.
Я так думаю, что в свете сказанного, пора уже прекращать заниматься благотворительностью в их отношении. Пусть сами гребут на своей лодке. Хоть в уропу, хоть в жо...
Зато она не трогает наш язык и спасает от гнилого Запада
Жизнь трудящихся авдеевского коксохима, металлургов Жданова и артёмовско-бахмутских тружеников медведев с сотандемщиком уже продвинул?
За Жданов-Мариуполь благодарность отдельная