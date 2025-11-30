Венгерская переводчица неверно передала Орбану слова Путина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле услышал некорректный перевод слов российского лидера из-за некачественной работы переводчицы, пишет РБК со сслкой на издание Telex.

Переводчица смягчала или перефразировала часть реплик, некоторые из них касались темы конфликта на Украине. Так, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях с Венгрией, переводчица вовсе опустила часть деталей. Российский президент акцентировал внимание на том, что торговля по сравнению с прошлым годом снизилась на 23%, и в основном из-за внешних ограничений.

Ни причины снижения торговли, ни конкретный процент переводчик не привела. «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сказала она.

Слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам», включая международные дела, не обязательно сходятся, перевели как «наше международное сотрудничество тоже хорошее».

Действия переводчицы объяснил директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер.

«Она плохо услышала слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день», — сказал Менцер, добавив, что эта женщина — лучший переводчик с русского на венгерский в этой области.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2025, 23:06
    Гость: Однозначно

    Этим успешно занимаемся уже 35 лет. В последнее время Ускоренно. Перестройка, панимаишььььь.....

  3. 30.11.2025, 21:57
    Гость: Белая Русь

    С чего вы взяли, что переводчик из России? По вашему в Венгрии не нашлось ни одного переводчика на русский язык, чтобы потеть с Орбаном?

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Битва банков против маркетплейсов обернётся против каждого из нас: под угрозой миллионы граждан России
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
Избранное
Соломенные еноты «Горбунок»
Владимир Кузьмин, КЗ «Мир», 8 марта
Кукишъ «Live At Underground TV»
Jimi Tenor Band, 13 сентября, «16 Тонн»
Культурная стратегия нового типа? Самарская область привлекла школьников к защите Ильи Репина
Ентеткрыт «Грач 200»
Виталий Дубинин «Русский сон» (первое издание на CD для внутреннего пользования)
НОМ «Воздух общий»
Хаме-леоН «Крики!»
Пятиэтажка «Непохожие» (интернет-сингл)
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации