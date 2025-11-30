Венгерская переводчица неверно передала Орбану слова Путина

16:38 30.11.2025

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле услышал некорректный перевод слов российского лидера из-за некачественной работы переводчицы, пишет РБК со сслкой на издание Telex.

Переводчица смягчала или перефразировала часть реплик, некоторые из них касались темы конфликта на Украине. Так, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях с Венгрией, переводчица вовсе опустила часть деталей. Российский президент акцентировал внимание на том, что торговля по сравнению с прошлым годом снизилась на 23%, и в основном из-за внешних ограничений.

Ни причины снижения торговли, ни конкретный процент переводчик не привела. «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сказала она.

Слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам», включая международные дела, не обязательно сходятся, перевели как «наше международное сотрудничество тоже хорошее».

Действия переводчицы объяснил директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер.

«Она плохо услышала слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день», — сказал Менцер, добавив, что эта женщина — лучший переводчик с русского на венгерский в этой области.