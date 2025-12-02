Экс-чиновник ушел на СВО из-за взятки, но снова попался на взятке
Экс-чиновник из Перми ушел на СВО, чтобы избежать наказания за взятку, но повторно был задержан за попытку дать денег военным, чтобы откупиться от службы.
По данным телеграм-канала Baza, экс-глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин вновь оказался под следствием и вновь по обвинению во взяточничестве. В 2024 году, по версии следствия, чиновник и его заместитель обманули благотворительный фонд на полмиллиона рублей, а потом Дробинин получил взятку от местного предпринимателя. Чтобы не оказаться за решеткой, в марте 2025 года Дмитрий заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Дело приостановили.
Но уже к концу года Дробинин, вероятно, передумал служить — он пытался дать взятку в 3 миллиона рублей сотруднику Минобороны РФ, чтобы его признали негодным к строевой службе и комиссовали. Так экс-чиновник попал под новое уголовное преследование.
Дробинина задержали и отправили в СИЗО до 27 января 2026 года.
Так он продастся хохлам тут же. И продаст оружие оптом, вместе с сослуживцами.
Могу не спорить даже, через некоторое время он снова окажется в кресле какого нибудь чиновника. Если доживёт до этого.
Берет и дает, как дышит. Такое лечится только свинцовыми пилюлями.
Этот парень большой оригинал. Других вариантов он даже не рассмотрел
Все просто:Трибунал,само собой Высшая мера.Ну и,наверное знал - кому предлагать.Впрочем,там таких мно-о-ого.
"Прогнило/подгнило что-то в Датском королевстве".