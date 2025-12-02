Экс-чиновник ушел на СВО из-за взятки, но снова попался на взятке

Экс-чиновник из Перми ушел на СВО, чтобы избежать наказания за взятку, но повторно был задержан за попытку дать денег военным, чтобы откупиться от службы.

По данным телеграм-канала Baza, экс-глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин вновь оказался под следствием и вновь по обвинению во взяточничестве. В 2024 году, по версии следствия, чиновник и его заместитель обманули благотворительный фонд на полмиллиона рублей, а потом Дробинин получил взятку от местного предпринимателя. Чтобы не оказаться за решеткой, в марте 2025 года Дмитрий заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Дело приостановили.

Но уже к концу года Дробинин, вероятно, передумал служить — он пытался дать взятку в 3 миллиона рублей сотруднику Минобороны РФ, чтобы его признали негодным к строевой службе и комиссовали. Так экс-чиновник попал под новое уголовное преследование.

Дробинина задержали и отправили в СИЗО до 27 января 2026 года.
 

