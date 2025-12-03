Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости Светлана Свириденко, адвокат покупательницы Полины Лурье.

По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение коллегии Верховного суда. В итоге это может привести к пересмотру дела.

Накануне Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.

Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2025, 00:55
    Гость: счетовод

    Что бросается в глаза, это полное молчание про самих мошенников. Оплата ведь не налом проходила, через банковские счета.
    Кто это такие 100% известно - и тишинаа..

  2. 03.12.2025, 23:13
    Гость: Судьи должны быть неприкосновенны !

    Судьи всех кормят, поят, одевают, обувают, лечат, согревают и т.д и т.п. Надо стать на колени и молиться им, молиться, молиться, молиться.....

Все комментарии (9)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
Wadiia. Собственная работа, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org"/>
Тайные встречи в Абу-Даби
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Эрдоган в бешенстве, Токаев в шоке: Лондон и Брюссель выписали Зеленскому индульгенцию на морскую войну
Избранное
«Лакомания» – диагноз или беспроигрышный способ быть красивой?
4-й дуст «Дача» (интернет-сингл)
Кро-маньон «У ворот на восток» (компакт-кассета)
BELINSKY «Запачкала сливками» (интернет-сингл)
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Вольный Путь «Дух болот» (интернет-сингл)
12 апреля 1961 года - выдающееся достижение Советского Союза
«Сегодня в международной политике действует одно правило - правил больше нет»
История суши
Бранимир назвал вахтовиков собратьями по несчастью
Maximalizm «Еще один»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации