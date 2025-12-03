Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

18:55 3.12.2025

Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости Светлана Свириденко, адвокат покупательницы Полины Лурье.

По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение коллегии Верховного суда. В итоге это может привести к пересмотру дела.

Накануне Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.

Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья.

