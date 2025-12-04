«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. В этом году, как и в прошлом, прямую линию совместят с большой пресс-конференцией.

Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", доступен чат-бот на платформе MAX.

Есть и другие способы: зайти на сайт программы москва-путину.рф, отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут принимать и через специальное мобильное приложение, информация о нем доступна на сайте программы.

Сроки отправки вопросов — с 15:00 мск 4 декабря до окончания программы 19 декабря.

В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.

  1. 04.12.2025, 21:43
    Гость: В народе говорят:

    "Чёрного кобеля не отмоешь до бела". Вот и бросьте это позорное и социально вредное занятие.

  4. 04.12.2025, 21:07
    Гость: Ага

    Надоело уже это постоянное вранье про развитие и рост всего и вся и сказки про "аналогов нет".

