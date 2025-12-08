ЛДПР предлагает ввести допвыходной для родителей с детьми

ЛДПР выступила с инициативой закрепить в законодательстве дополнительный оплачиваемый выходной день для работников, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, пишет ТАСС.

Согласно проекту, переданному в правительство, такой день можно будет брать раз в три месяца по письменному заявлению. Инициатива также предусматривает сокращение рабочей недели до 39 часов для родителей детей до 18 лет.

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что семьи смогут по желанию накапливать до четырех таких дней в год, используя их для короткого отдыха или решения бытовых вопросов. По его словам, многим родителям сложно заранее распределить время между работой и постоянными домашними делами, что превращает планирование в хроническую проблему.

Авторы законопроекта считают, что введение дополнительного выходного позволит родителям уделять больше внимания детям и семейным обязанностям без потерь для трудового процесса.

