Банк России обяжет банки привязать ИНН клиентов ко всем счетам

08:16 8.12.2025

Банк России готовит требование, по которому кредитные организации будут обязаны привязывать ИНН клиентов к каждому банковскому счету, пишет РБК.

Зампред регулятора Ольга Полякова сообщила, что этот идентификатор станет обязательным реквизитом не только при открытии новых счетов, но и для уже действующих. Банкам предстоит самостоятельно собрать недостающие сведения, используя доступные инструменты Федеральной налоговой службы.

Необходимость новой нормы связана с запуском платформы «Антидроп», намеченным на середину 2027 года. В системе ИНН станет ключевым идентификатором клиента. По словам Поляковой, банки поддержали такой подход, поскольку давно работают с этим номером и могут оперативно интегрировать его в процессы.

С сентября 2025 года ИНН уже является обязательным при выдаче кредитов физическим лицам. Мера была включена в более широкий пакет инициатив, направленных на снижение числа мошенничеств с займами.

Концепция «Антидропа» утверждена, разработана архитектура сервиса, и сейчас Центробанк формирует техническое задание для перехода к созданию самой платформы. Подключение кредитных организаций будет обязательным, однако оценку уровня риска клиентов, попавших в систему, банки смогут определять самостоятельно. Полякова отметила, что механизм будет напоминать работу действующей платформы «Знай своего клиента», используемой для противодействия отмыванию средств.