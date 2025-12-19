Памфилова: ЦИК готов провести голосование для украинцев на территории РФ

Если на территории России потребуется провести голосование для граждан Украины на президентских выборах их страны, оно будет организовано максимально качественно. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, сообщение опубликовано в Telegram-канале комиссии.

"Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне", – приводят слова Памфиловой "Вести".

Ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" отметил, что при проведении президентских выборов на Украине Россия вправе настаивать на организации голосования для украинцев, проживающих на ее территории, чтобы обеспечить их избирательные права. В России, по разным подсчетам, проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины, сообщил президент РФ.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.12.2025, 07:49
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Да ,украинцы проживают в РФ,но их лишили гражданства Украины ,кого доброврльно-принудительно в пользу РФ ,кто сам отказался от гражданства Украины.
    .
    Таким образом эти украинцы не являются гражданами Украины ,и не могут уже принимать участие в голосование Украины.

    Еще раз повторяю;
    На территори РФ ,нет граждан Украины ,тем более 5-10 миллионов ,есть украинцы,но они уже не граждане Украины,и нет у них права голосовать за Украину.
    .
    Это вообще как;страна обьявила другой стране войну,ведет войну ,убивает людей,и еще требует выборов,и голосований в своей стране???
    .
    Опять,Кремлевский гений из гениев,превзошел самого себя,втюхивая миру,и щеголяя своей "гениальностью".

  3. 20.12.2025, 07:17
    Гость: Мндаааа...

    Вы ещё продолжаете верить в "выборы"? Особенно во время войны, да ещё на территории противника, ведущего активные боевые действия???
    Ну-ну, продолжайте верить, "блажен, кто верует"...
    А вот во что верю я, - "выборы" СПЕЦИАЛЬНО придумали для стада, чтобы создать иллюзию того, что оно может хоть на что-нибудь влиять, на самом деле ещё задолго до них за вас уже всех и всё выбрали и этот "выбор" надо просто прикрыть "фиговым листком" якобы "всенародного волеизъявления".
    Выбор у нас будет тогда и только тогда, когда мы перестанем быть стадом овец и станем, наконец. Народом!

  4. 20.12.2025, 05:47
    Гость: Питон

    Если доверить проведение голосования российскому ЦИК, то президентом Украины станет президент РФ с результатом 138%

  5. 20.12.2025, 03:43
    Гость: Васечкин

    Предложение от Эллы Панфиловой «ЦИК готов провести голосование для украинцев на территории РФ» нужно продлить «и гарантировать нужный результат голосования, люди доверяют ей на 100%

Все комментарии (12)
