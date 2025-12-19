Памфилова: ЦИК готов провести голосование для украинцев на территории РФ

22:41 19.12.2025

Если на территории России потребуется провести голосование для граждан Украины на президентских выборах их страны, оно будет организовано максимально качественно. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, сообщение опубликовано в Telegram-канале комиссии.

"Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне", – приводят слова Памфиловой "Вести".

Ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" отметил, что при проведении президентских выборов на Украине Россия вправе настаивать на организации голосования для украинцев, проживающих на ее территории, чтобы обеспечить их избирательные права. В России, по разным подсчетам, проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины, сообщил президент РФ.