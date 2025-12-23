ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в пяти регионах

12:24 23.12.2025

В пяти российских регионах задержаны организаторы канала нелегальной миграции. Операция прошла в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае, пишет "Российская газета" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы организовали масштабный канал незаконной миграции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. С 2024 года им удалось легализовать более двух тысяч человек и заработать на этом не менее 500 миллионов рублей.

Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали иностранцам содействие в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц для въезда в РФ по деловым визам. В дальнейшем иностранцы нелегально работали в России или переезжали в страны Европы.

Сотрудники ФСБ задержали организатора схемы и 20 активных участников группы.

Во время обысков у них изъяли поддельные миграционные документы, материалы теневой отчетности, деньги, а также компьютеры, офисную технику и электронные носители.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений). Они арестованы.