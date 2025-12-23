Верховный суд разъяснил, когда критика политиков разжигает ненависть

Пленум Верховного суда внес изменения и дополнения в ранее принятое постановление пленума о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности, сообщает РБК.

Верховный суд внес изменения в пункт о возбуждении ненависти или вражды: было уточнено понятие публичности, раскрыто содержание таких действий и отдельно подчеркнуто, что критика организаций, идеологий и деятелей сама по себе не является экстремизмом, а также детально разъяснены условия наступления ответственности с учетом предыдущего административного наказания или судимости.

Пленум указал, что уголовная ответственность наступает не за любой факт изображения или показа экстремистской атрибутики и символики, а только при наличии пропаганды или публичного демонстрирования в запрещенном законом смысле и при условии, что лицо ранее было привлечено к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Под пропагандой понимаются умышленные действия, направленные на формирование у других людей положительного или оправдывающего отношения к нацизму, экстремистской идеологии или организациям, связанным с ними, либо представления о допустимости их использования.

Публичное демонстрирование — это осознанный показ такой символики другим лицам, в том числе через интернет, размещение изображений, использование символов на предметах одежды, аксессуарах или в виде татуировок.

В то же время пленум обратил внимание на то, что использование нацистской символики в научных, образовательных, художественных, публицистических целях или в контексте осуждения нацизма и экстремизма, когда формируется негативное отношение к этим идеологиям и отсутствуют признаки их оправдания или популяризации, не признается экстремистской деятельностью и не влечет уголовной ответственности.

Пленум также разъяснил вопрос критики политиков, общественных и религиозных деятелей, а также организаций и идеологий. Пленум подчеркнул, что сама по себе критика — даже резкая — политических организаций, идеологических или религиозных объединений, их взглядов, решений и действий, равно как и критика конкретных политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или их общественной позицией, не является разжиганием ненависти или вражды. Закон допускает выражение несогласия, обсуждение и оценку убеждений, традиций, обычаев и деятельности таких лиц и организаций.

Однако критика перестает быть допустимой, если она переходит в утверждения о необходимости насилия, репрессий, депортаций, дискриминации или иных противоправных действий в отношении людей по признакам их национальности, расы, религии, происхождения, пола или принадлежности к социальной группе.

В части разжигания ненависти или вражды пленум уточнил, что уголовная ответственность наступает только при публичных действиях, то есть когда высказывания или материалы рассчитаны на восприятие неопределенным кругом лиц — через митинги, выступления, публикации, интернет, массовые рассылки и аналогичные формы. Важны не только слова, но и контекст, цель, форма подачи информации и ее возможное влияние на других лиц, говорится в постановлении.

