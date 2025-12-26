Дорогу в обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

14:11 26.12.2025

Стоимость строительства обхода Адлера составит 100 млрд рублей и больше не изменится. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, проект уже прошел государственную экспертизу, и утвержденная сумма является окончательной. Хуснуллин отметил, что речь идет о технически сложном и дорогостоящем объекте: только тоннели займут более 8 км, кроме того, проект включает сложные развязки и строительство в горной местности Сочи, пишет "Интерфакс".

Десятикилометровый обход Адлера станет частью перспективной скоростной трассы М-4 «Дон» — Сочи. Строительство разбито на несколько этапов, крупнейший из которых реализуется в районе Кудепсты и села Высокого. Ранее стоимость этого этапа оценивалась в 74 млрд рублей.

Новая платная автодорога протяженностью 152 км станет дублером перегруженной трассы Джубга — Сочи (А-147), где летом время в пути достигает 10 часов. Скоростная четырехполосная магистраль позволит сократить дорогу и обеспечить движение со скоростью до 100 км/ч.

Завершить работы планируется летом 2027 года.