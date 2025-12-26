Дорогу в обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

Стоимость строительства обхода Адлера составит 100 млрд рублей и больше не изменится. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, проект уже прошел государственную экспертизу, и утвержденная сумма является окончательной. Хуснуллин отметил, что речь идет о технически сложном и дорогостоящем объекте: только тоннели займут более 8 км, кроме того, проект включает сложные развязки и строительство в горной местности Сочи, пишет "Интерфакс".

Десятикилометровый обход Адлера станет частью перспективной скоростной трассы М-4 «Дон» — Сочи. Строительство разбито на несколько этапов, крупнейший из которых реализуется в районе Кудепсты и села Высокого. Ранее стоимость этого этапа оценивалась в 74 млрд рублей.

Новая платная автодорога протяженностью 152 км станет дублером перегруженной трассы Джубга — Сочи (А-147), где летом время в пути достигает 10 часов. Скоростная четырехполосная магистраль позволит сократить дорогу и обеспечить движение со скоростью до 100 км/ч.

Завершить работы планируется летом 2027 года.

  3. 26.12.2025, 20:00
    Гость: Сидоров

    А так ли нам важны Сочи? Я вот был в Астрахани летом - какой прекрасный древний русский город, и на берегу Каспийского моря! Но, увы, там в море не покупаешься: пляжей как таковых нет. Береговая линия - сплошной камыш на отмели, так что лечь загорать и купаться просто негде. А сидеть в лодке среди камышей с удочкой - скучно. И я подумал: а почему бы не сделать по примеру Японии искусственный остров вместо береговой линии. Это выйти километров на 70 в море, начать там систематически складывать блоки из прессованного мусора и бетона, и так соорудить остров специально как зону отдыха. И пустить паром-трамвай от берега к острову, чтобы люди могли утром приехать, вечером вернуться, время на пароме - что-нибудь около часа. Японцы таким образом (из отходов мусора) построили в Токио целый район на берегу океана, и на этом искусственном острове - гигантский современный аэропорт. Неужели мы не можем построить хотя бы островок- городской морской пляж? И Россия получит еще один морской курорт, а Астрахань станет городом массового туризма. А черноморских пляжей у нас и так хватает.

