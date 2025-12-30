Медведев назвал важнейшим итогом 2025 года понимание неизбежной победы РФ
Понимание неизбежности победы России стало важнейшим результатом 2025 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В конце 2022, 2023 и 2024-го я публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости. Сегодня, впрочем, обойдемся без прогнозов. Если говорить серьёзно, уходящий год принёс много разного, сложного и очень важного. Наши Вооружённые силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. Теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года", - написал он в своем Telegram-канале.
