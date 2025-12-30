Медведев назвал важнейшим итогом 2025 года понимание неизбежной победы РФ

10:45 30.12.2025

Понимание неизбежности победы России стало важнейшим результатом 2025 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В конце 2022, 2023 и 2024-го я публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости. Сегодня, впрочем, обойдемся без прогнозов. Если говорить серьёзно, уходящий год принёс много разного, сложного и очень важного. Наши Вооружённые силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. Теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года", - написал он в своем Telegram-канале.