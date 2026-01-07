Патриарх Кирилл разъяснил значение подвига

14:12 7.01.2026

Западные культура и масс-медиа искореняют понятие подвига, заменяя его комфортом и эгоизмом, но без подвига не достичь "ни земного благополучия, ни божьего благоволения", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала "Россия-1".

"То, что сейчас очень так ярко продвигается в западных масс-медиа, вообще в западной культуре, в западной философии жизни, - это отсутствие понятия "подвиг". Подвиг - это нарушение комфорта, подвиг делается во имя чего-то, но не во имя себя. А вот эта сосредоточенность на самом себе - это максимальный эгоизм, который сегодня проявляется в жизни, в том числе и западного общества, и даже не столько в жизни людей, потому что все-таки нравственное чувство сохраняется и регулирует, но в системе общественных ценностей", - приводит его слова ТАСС.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что подвиг является "движением вперед и вверх". "Вперед, потому что это связано с развитием того, что находится как бы на горизонтали человеческого бытия. И вверх - [так как это] то, что ведет нас к высшим идеалам", - добавил патриарх.

По его словам, развитие общественной, политической и экономической жизни страны "без подвига невозможно". "Как без действительно трудового подвига можно было построить такую сильную страну, как наша страна?" - отметил патриарх.

"Без подвига мы не достигнем по-настоящему ни земного благополучия, ни тем более божьего благоволения", - заключил патриарх.