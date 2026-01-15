ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве

Стоп-кадр видео

ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства.

"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Британского агента лишили аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.

Дэвис Гарет Самьюэль © ФСБ России 

В четверг МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, выдававшим себя за сотрудника посольства.

В ведомстве предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон продолжит эскалацию.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 15.01.2026, 11:55
    Гость: агенты всяческих спецслужб,

    засланные в другие государства под прикрытием сотрудника посольств

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/01/15/federalnaya-sluzhba-bezopasnosti-rf-fsb/920869-fsb-vyyavila-agenta-britanskikh-s

    ДАВНЯЯ И ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Мы пойдём другим путём»
МИД Ирана: участники протестов получали указания из-за рубежа
Избранное
Дельфин (акустика), 11 декабря, Papa Bar Village
LASCALA «Play Off» (интернет-релиз)
Бранимир «Добрые песни»
Мара назвала типичным русским состоянием спасение друг друга до последнего
Дайте Два «Простые радости в краю беспечных зомби»
Лидер «Северного Флота» вспомнил о прадеде, гонявшем революционеров
История русской елки
Великое переселение в Сибирь. Часть первая
Арт-кабаре СеЛяВи «Селяви» (интернет-сингл)
«То, что ХАМАС осуществил 7 октября 2023 года, мало напоминает благородный революционный террор борцов за независимость«
«Абвиотура» раскрыла секрет старинной казачьей песни
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации