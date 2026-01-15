ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве

11:09 15.01.2026

ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства.

"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Британского агента лишили аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.

Дэвис Гарет Самьюэль © ФСБ России

В четверг МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, выдававшим себя за сотрудника посольства.

В ведомстве предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон продолжит эскалацию.