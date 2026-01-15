ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства.
"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.
Британского агента лишили аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.
Дэвис Гарет Самьюэль © ФСБ России
В четверг МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, выдававшим себя за сотрудника посольства.
В ведомстве предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон продолжит эскалацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тут английские агенты,там российские,ничего нового.
будто НАШИХ ТАКИХ за рубежами нет.)))))
их полно.
Джентльмены не читают чужих писем! А этот читал!
засланные в другие государства под прикрытием сотрудника посольств
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/01/15/federalnaya-sluzhba-bezopasnosti-rf-fsb/920869-fsb-vyyavila-agenta-britanskikh-s
ДАВНЯЯ И ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА.