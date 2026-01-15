Директор нацпарка «Куршская коса» арестован за незаконную рубку леса

11:03 15.01.2026

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина арестован по делу о незаконной вырубке леса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление СКР.

По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного проживания туристов, пишет «Интерфакс».

Подозреваемый обеспечил проезд на охраняемую территорию спецтехники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками нацпарка, считает следствие.

СКР считает, что особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн руб. В ведомстве напомнили, что Куршская коса входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анатолий Калина возглавил нацпарк в 2011 году, до этого был заместителем директора. Прежде служил в органах МВД. В 2021 году был избран депутатом Калининградской областной думы от «Единой России».