Путин рассказал о ключевых целях внешней политики России
Президент России Владимир Путин в Кремле принял верительные грамоты у иностранных послов и рассказал о ключевых целях внешней политики России. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.
О конфликте на Украине
- Урегулирование должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше. Москва выступает за долгосрочный мир: "Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы, но, мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".
- Президент предложил обсудить предложения по справедливой архитектуре безопасности, это помогло бы завершить конфликт: "Не даром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора".
- Безопасность стран нельзя обеспечить за счет других. К украинскому кризису привело игнорирование законных интересов России.
О ситуации в мире
- Москва будет строить отношения с теми, кто готов к сотрудничеству, и выступает за укрепление роли ООН в мировых делах: "Наша встреча проходит в самом начале нового года, когда все мы строим планы на будущее и, конечно, хотим надеяться, что трудности и невзгоды, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом".
- Ситуация на международной арене все больше деградирует. Десятки стран страдают от хаоса и беззакония, не обладают ресурсами, чтобы постоять за себя: "Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного, считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы".
- Россия продолжит проводить взвешенный политический курс и стремиться к многополярному миру.
На мероприятии присутствовали представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, а также послы Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других государств.
Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В предыдущий раз она состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послам, в том числе недружественных стран.
