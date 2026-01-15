Путин рассказал о ключевых целях внешней политики России

17:26 15.01.2026

Президент России Владимир Путин в Кремле принял верительные грамоты у иностранных послов и рассказал о ключевых целях внешней политики России. Основные заявления главы государства приводит РИА Новости.

О конфликте на Украине

Урегулирование должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше. Москва выступает за долгосрочный мир: "Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы, но, мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".

Президент предложил обсудить предложения по справедливой архитектуре безопасности, это помогло бы завершить конфликт: "Не даром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора".

Безопасность стран нельзя обеспечить за счет других. К украинскому кризису привело игнорирование законных интересов России.



О ситуации в мире

Москва будет строить отношения с теми, кто готов к сотрудничеству, и выступает за укрепление роли ООН в мировых делах: "Наша встреча проходит в самом начале нового года, когда все мы строим планы на будущее и, конечно, хотим надеяться, что трудности и невзгоды, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом".

Ситуация на международной арене все больше деградирует. Десятки стран страдают от хаоса и беззакония, не обладают ресурсами, чтобы постоять за себя: "Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного, считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы".

Россия продолжит проводить взвешенный политический курс и стремиться к многополярному миру.

На мероприятии присутствовали представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, а также послы Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других государств.

Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В предыдущий раз она состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послам, в том числе недружественных стран.