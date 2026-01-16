Путин после беседы с Нетаньяху поговорил с президентом Ирана
После телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Россия стремится способствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. «Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, и делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе, благодаря президентской активности, чтобы способствовать деэскалации напряженности», — приводит его слова РБК.
Позже Кремль сообщил подробности разговора лидеров. Так, Пезешкиан рассказал Путину о предпринимаемых мерах по нормализации обстановки в стране. Стороны отметили, что Москва и Тегеран выступают за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе и «разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами».
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях», — добавили в Кремле.
В конце декабря в Иране начались митинги из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран считает Израиль и США причастными к организации протестов. Американский президент Дональд Трамп допускал вмешательство в случае подавления протестов силовым путем, не исключая военные удары.
В иранском парламенте заявили, что в случае атаки территория Израиля и американские базы на Ближнем Востоке станут законными целями. Трамп пригрозил ответить на это ударами по Ирану, «которые они еще не видели».
Чужую беду - руками разведу, а своей - ума не дам. Или просто мальчик на побегушках?
Цитата:- « Хотя наш Глава и хочет мира».
Штурман- тонкий знаток речей НАШЕГО, например такой, от 24.02.2022, от которой так и пышет миролюбием- «МНОЮ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ДЕНАЦИФИКАЦИИ
И ДЕМИЛЛИТАРИЗАЦИИ».
Кого? Позже в беседе с Карлсоном, нет, не тот, который живёт на крыше, ОН убедительно доказал журналисту, что такой страны и нации не было.
в кипе беседовал?
С
Иваном Грозным,пока Ричард львиное сердце с Александром македонским терпеливо сидели в коридоре
Иран и Израиль кровные враги и готовы уничтожить соперника при малейшей возможности. Поэтому встревать между ними это значит продвигать политику на пользу одной из сторон, то есть в Тегеране будут думать что Кремль за Израиль, а в Тель-Авиве за Иран. Хотя наш Глава и хочет мира так как Иран наш сосед и помогает РФ чем может для ухода от санкций и поставляя некоторые виды оружия для СВО, а Израиль для большинства ылиты РФ это земля предков и там их всех примут как родных если им придется драпать на историческую родину при форс-мажоре в России.
К сожалению в Кремле на мир смотрят с позиции слабого государства и никогда Кремль не пойдет на обострение ни с кем. Сегодня у нашей страны врагов выше крыши и они хотят чтобы России вообще не было на карте мира и в таких условиях предлагать им мир это уже начало капитуляции Кремля. Это происходит даже тогда когда ядерная триада РФ может стереть в пыль любую страну мира если начнется мировая война с использованием ЯО, а обычным вооружением так же всех в радиусе 5-6 тыс. км от Москвы. Тут дело не в отсутствие возможностей, а в отсутствие силы воли, решимости и наличие субъективных тормозов у правящей верхушки.
Кто для России ближе, то есть стратегический партнер? Иран или Израиль? Ответ прост как топор. Израиль хотя не партнер, но духовно ближе и поэтому хасиды в России могут спать спокойно.