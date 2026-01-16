Путин после беседы с Нетаньяху поговорил с президентом Ирана

После телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Россия стремится способствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. «Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, и делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе, благодаря президентской активности, чтобы способствовать деэскалации напряженности», — приводит его слова РБК.

Позже Кремль сообщил подробности разговора лидеров. Так, Пезешкиан рассказал Путину о предпринимаемых мерах по нормализации обстановки в стране. Стороны отметили, что Москва и Тегеран выступают за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе и «разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами».

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях», — добавили в Кремле.

В конце декабря в Иране начались митинги из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран считает Израиль и США причастными к организации протестов. Американский президент Дональд Трамп допускал вмешательство в случае подавления протестов силовым путем, не исключая военные удары.

В иранском парламенте заявили, что в случае атаки территория Израиля и американские базы на Ближнем Востоке станут законными целями. Трамп пригрозил ответить на это ударами по Ирану, «которые они еще не видели».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.01.2026, 21:01
    Гость: корнет

    Чужую беду - руками разведу, а своей - ума не дам. Или просто мальчик на побегушках?

  2. 16.01.2026, 20:46
    Гость: Для 17:07

    Цитата:- « Хотя наш Глава и хочет мира».
    Штурман- тонкий знаток речей НАШЕГО, например такой, от 24.02.2022, от которой так и пышет миролюбием- «МНОЮ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ДЕНАЦИФИКАЦИИ
    И ДЕМИЛЛИТАРИЗАЦИИ».
    Кого? Позже в беседе с Карлсоном, нет, не тот, который живёт на крыше, ОН убедительно доказал журналисту, что такой страны и нации не было.

  4. 16.01.2026, 18:40
    Гость: Он еще поговорил потом

    С
    Иваном Грозным,пока Ричард львиное сердце с Александром македонским терпеливо сидели в коридоре

  5. 16.01.2026, 17:07
    Гость: .Штурман

    Иран и Израиль кровные враги и готовы уничтожить соперника при малейшей возможности. Поэтому встревать между ними это значит продвигать политику на пользу одной из сторон, то есть в Тегеране будут думать что Кремль за Израиль, а в Тель-Авиве за Иран. Хотя наш Глава и хочет мира так как Иран наш сосед и помогает РФ чем может для ухода от санкций и поставляя некоторые виды оружия для СВО, а Израиль для большинства ылиты РФ это земля предков и там их всех примут как родных если им придется драпать на историческую родину при форс-мажоре в России.
    К сожалению в Кремле на мир смотрят с позиции слабого государства и никогда Кремль не пойдет на обострение ни с кем. Сегодня у нашей страны врагов выше крыши и они хотят чтобы России вообще не было на карте мира и в таких условиях предлагать им мир это уже начало капитуляции Кремля. Это происходит даже тогда когда ядерная триада РФ может стереть в пыль любую страну мира если начнется мировая война с использованием ЯО, а обычным вооружением так же всех в радиусе 5-6 тыс. км от Москвы. Тут дело не в отсутствие возможностей, а в отсутствие силы воли, решимости и наличие субъективных тормозов у правящей верхушки.
    Кто для России ближе, то есть стратегический партнер? Иран или Израиль? Ответ прост как топор. Израиль хотя не партнер, но духовно ближе и поэтому хасиды в России могут спать спокойно.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы
В конгресс США внесли проект об аннексии Гренландии
Избранное
«Сирийский синдром»
Аборт мозга «Влечение» (компакт-кассета)
Doo Bop Sound «Live at Montreux 2008» (2CD)
«Мы Запад лучше понимаем, чем он нас. И в этом наше преимущество. И здесь ещё важная вещь. Дело в том, что мы их не хотим переделывать»
Ария «Гость из Царства Теней. Наследие» (2 CD)
Боцман и Бродяга (Гарик Сукачев и А.Ф. Скляр), 30 апреля, ДК имени Горбунова
Сны Саламандры «Сашенька» (интернет-сингл)
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке
Нелли Кобзон приютила оркестр Сергея Мазаева
«Ундервуд», 10 июля, Red Summer
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации