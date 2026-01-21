Приставы приступили к аресту имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, которые поступили приставам из Арбитражного суда Москвы.

В них указано, что на счета Чубайса наложен обеспечительный арест на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей. На основании данных материалов приставы открыли исполнительное производство. "Предмет исполнения - наложение ареста", - сказано в документе.

12 декабря "Роснано" выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Решением суда был наложен арест на счета Чубайса. Также были арестованы счета других ответчиков по делу. Всего же по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, так или иначе связанных с деятельностью "Роснано".

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2026, 16:40
    Гость: Вот и вся

    Русскость до копейки,губернии,приставы,жандармы,дума...,какими-то старыми типа моральными словечками сипят, ещё паки и понежи не хватает,а толку с этого цирка(ой вертепа), а телега с баблом, когда вернется

  2. 21.01.2026, 16:40
    Гость: 26 лет наглой и бесстыжей (правды)

    Да по просьбе деда, бросил косточку правохранителям и остальное заныкал.

  3. 21.01.2026, 16:30
    Гость: Что деется, кругом одни хищения

    В Краснодарском крае двух чиновников Минтранса заподозрили в хищениях бюджета
    По подозрению в расхищении средств бюджета на Кубани задержали двух заместителей министра транспорта края, сообщил источник в правоохранительный органах.Взгляд.ру
    Следствие подозревает, что чиновники могли быть причастны к хищению бюджетных средств, предназначенных для реализации государственных контрактов.Ридус

Все комментарии (19)
