Ушаков рассказал о деталях переговоров Путина с делегацией США

Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США продолжались более трех с половиной часов и прошли в конструктивном и максимально откровенном ключе. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи в Кремле, сообщает РБК.

По словам Ушакова, основной акцент был сделан на обмене информацией о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами, а также на совместном понимании возможных параметров дальнейших шагов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подробно рассказали о своих недавних переговорах в Давосе, включая встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ушаков отметил, что стороны пришли к общему выводу: без решения территориального вопроса по так называемой формуле Анкориджа устойчивое урегулирование украинского конфликта невозможно. При этом Россия, как подчеркнул помощник президента, по-прежнему заинтересована в политико-дипломатическом сценарии, однако в отсутствие прогресса будет продолжать добиваться целей специальной военной операции военным путем, обладая стратегической инициативой.

Также подтверждено направление российской делегации на трехсторонние консультации с США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах. Возглавит ее начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, в состав войдут представители руководства Минобороны. Все участники получили конкретные указания президента с учетом итогов переговоров в Кремле.

Кроме того, в ходе кремлевской встречи в общих чертах затрагивались перспективы развития российско-американских отношений. Как отметил Ушаков, американская сторона уже рассматривает ряд инициатив, которые могли бы быть реализованы после урегулирования ситуации вокруг Украины.

Отметим, что сегодня, 23 января, в ОАЭ также состоится заседание двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам под руководством Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Планируется продолжить обсуждение темы замороженных российских активов в США, в том числе их возможного использования для международных взносов и восстановления территорий после окончания конфликта.

