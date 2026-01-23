Ушаков рассказал о деталях переговоров Путина с делегацией США
Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США продолжались более трех с половиной часов и прошли в конструктивном и максимально откровенном ключе. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи в Кремле, сообщает РБК.
По словам Ушакова, основной акцент был сделан на обмене информацией о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами, а также на совместном понимании возможных параметров дальнейших шагов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подробно рассказали о своих недавних переговорах в Давосе, включая встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ушаков отметил, что стороны пришли к общему выводу: без решения территориального вопроса по так называемой формуле Анкориджа устойчивое урегулирование украинского конфликта невозможно. При этом Россия, как подчеркнул помощник президента, по-прежнему заинтересована в политико-дипломатическом сценарии, однако в отсутствие прогресса будет продолжать добиваться целей специальной военной операции военным путем, обладая стратегической инициативой.
Также подтверждено направление российской делегации на трехсторонние консультации с США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах. Возглавит ее начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, в состав войдут представители руководства Минобороны. Все участники получили конкретные указания президента с учетом итогов переговоров в Кремле.
Кроме того, в ходе кремлевской встречи в общих чертах затрагивались перспективы развития российско-американских отношений. Как отметил Ушаков, американская сторона уже рассматривает ряд инициатив, которые могли бы быть реализованы после урегулирования ситуации вокруг Украины.
Отметим, что сегодня, 23 января, в ОАЭ также состоится заседание двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам под руководством Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Планируется продолжить обсуждение темы замороженных российских активов в США, в том числе их возможного использования для международных взносов и восстановления территорий после окончания конфликта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глупая пропаганда, основанная на лжи. НАТО практически еще не вступало в войну. И не надо бахвалиться, что мы сможем ей противостоять, если реально вступят. Взять за 3 дня - это прожекты не простых граждан РФ, а обделавшейся верхушки. 4 года уже не могут уничтожить нацистов. Теперь кладем и загнанных силой в ВСУ, заодно превращая все в руины.По вашему там всех украинцев надо уничтожить? Сжечь в ядерном взрыве? Вы в своем уме? А потери, даже если и правда, что соотношение в нашу пользу, то все равно они растут каждый день. Возможно, они уже превысили потери СССР при освобождении всей УССР во время ВОВ. Узнаем ли мы когда-нибудь реальные цифры погибщих и раненых? Потом, почему вы считаете, что пришлось бы всех кормить? Далеко не всех. Кто работает, тот, соответственно, прокормит себя сам. А вот кормить пришлось бы тех и таких, какие кормятся и в РФ:разного вида местая власть, ее прислуживатели и прихлебатели.
Русским духом везде пахнет! Или в Москве как азиатским?
Лет десять ещё рубиться договаривались в Беловежской Пуще 1991. Тридцать годков совместной упорной подготовки насмарку из-за какого-то Трампа? Нельзя так, не весь славянский ресурс ещё израсходован
а угол этот - он где? За год по официальным данным зах.. эээ освобождено около 6 тыс. кв. километров. Это примерно соответствует среднему продвижению на 10км вглубь по линии фронта. Аффигеть!!!!
твоими устами бы..........
поглядим....