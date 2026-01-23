Считавшийся похищенным подросток похитил 3 млн руб. по указанию мошенников

17:16 23.01.2026

Хищение 3 млн рублей в своем доме обманутый подросток из Красноярска совершил по указанию неизвестных, он передал украденные у отца деньги мошенникам, сообщили в СК РФ.

Там отметили, что неизвестные арендовали в Красноярске квартиру для обманутого подростка и сопровождавшей его девушки.

"Следователями регионального управления СК России во взаимодействии с оперативными службами установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске вместе с малознакомой девушкой. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как сообщил источник агентства, с подростком была 18-летняя жительница Сургута. Она тоже была под влиянием мошенников.



По предварительной версии следствия, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным. Предварительно установлено, что накануне поздно вечером отец подростка, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропало 3 млн руб. Позже на телефон отца в мессенджере поступили сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 30 млн рублей, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Позже в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили "Интерфаксу", что установлен водитель такси, который перевозил пропавшего подростка вместе с девушкой.