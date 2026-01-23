Считавшийся похищенным подросток похитил 3 млн руб. по указанию мошенников

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Хищение 3 млн рублей в своем доме обманутый подросток из Красноярска совершил по указанию неизвестных, он передал украденные у отца деньги мошенникам, сообщили в СК РФ. 

Там отметили, что неизвестные арендовали в Красноярске квартиру для обманутого подростка и сопровождавшей его девушки.

"Следователями регионального управления СК России во взаимодействии с оперативными службами установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске вместе с малознакомой девушкой. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как сообщил источник агентства, с подростком была 18-летняя жительница Сургута. Она тоже была под влиянием мошенников.


По предварительной версии следствия, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным. Предварительно установлено, что накануне поздно вечером отец подростка, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропало 3 млн руб. Позже на телефон отца в мессенджере поступили сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 30 млн рублей, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Позже в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили "Интерфаксу", что установлен водитель такси, который перевозил пропавшего подростка вместе с девушкой.

  2. 23.01.2026, 19:32
    Гость: ИИ-рулит.

    Подумать только. Совершенолетняя совратила подростка и потребовала еще тридцатник.

  3. 23.01.2026, 19:28
    Гость: я еще могу понять

    "были под влиянием наркотиков".
    Как можно так легко развести на деньги собственного отца?
    15 лет ума нет и не будет.
    На месте родителя отправил бы этого оболтуса сперва в колонию для малолеток,затем в армию.
    Выживет так и быть,получил путевку в жизнь.
    Сколько сейчас таких сыночек-корзиночек готовит каку собственным родителям одному Богу известно.

  4. 23.01.2026, 18:33
    Гость: Бобёр

    Чем больше ФСБ занимается телефонами граждан - тем больше мошенников и мошеннических схем начинает работать. Какое нехорошее совпадение.
    Я так понимаю в конторе появился новый отдел по наполнению бюджета любой ценой, от махинаций с квартирами (Долина-стайл) до похищения подростков. Штраф-отделы МВД уже не справляются, мда.
    Думаю в 26-м дыра в бюджете будет 10 трлн. И рекомендую начать сокращать чинуш и депутатов, иначе это сделают солдаты НАТО или Трамп своим указом.

