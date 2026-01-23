Считавшийся похищенным подросток похитил 3 млн руб. по указанию мошенников
Хищение 3 млн рублей в своем доме обманутый подросток из Красноярска совершил по указанию неизвестных, он передал украденные у отца деньги мошенникам, сообщили в СК РФ.
Там отметили, что неизвестные арендовали в Красноярске квартиру для обманутого подростка и сопровождавшей его девушки.
"Следователями регионального управления СК России во взаимодействии с оперативными службами установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске вместе с малознакомой девушкой. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как сообщил источник агентства, с подростком была 18-летняя жительница Сургута. Она тоже была под влиянием мошенников.
По предварительной версии следствия, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным. Предварительно установлено, что накануне поздно вечером отец подростка, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропало 3 млн руб. Позже на телефон отца в мессенджере поступили сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 30 млн рублей, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Позже в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили "Интерфаксу", что установлен водитель такси, который перевозил пропавшего подростка вместе с девушкой.
Начнём сокращать бобров.
Подумать только. Совершенолетняя совратила подростка и потребовала еще тридцатник.
"были под влиянием наркотиков".
Как можно так легко развести на деньги собственного отца?
15 лет ума нет и не будет.
На месте родителя отправил бы этого оболтуса сперва в колонию для малолеток,затем в армию.
Выживет так и быть,получил путевку в жизнь.
Сколько сейчас таких сыночек-корзиночек готовит каку собственным родителям одному Богу известно.
Чем больше ФСБ занимается телефонами граждан - тем больше мошенников и мошеннических схем начинает работать. Какое нехорошее совпадение.
Я так понимаю в конторе появился новый отдел по наполнению бюджета любой ценой, от махинаций с квартирами (Долина-стайл) до похищения подростков. Штраф-отделы МВД уже не справляются, мда.
Думаю в 26-м дыра в бюджете будет 10 трлн. И рекомендую начать сокращать чинуш и депутатов, иначе это сделают солдаты НАТО или Трамп своим указом.
Пресс службе МВД киргизы работают? Этто чё за билибирду напииисали? Кашмар!