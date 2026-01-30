Правительственный самолет из Ирана ночью приземлился в Москве

10:40 30.01.2026

Правительственный самолет Ирана приземлился в московском аэропорту Внуково на фоне слухов об ударах США по руководству страны, сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, на борту может быть иранский президент Масуд Пезешкиан.

Самолеты США, участвовавшие в операции по захвату Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток, сообщают мониторинговые каналы.

Вашингтон рассматривает точечные удары по иранским силовикам и верхушке власти, чтобы спровоцировать протесты и захват госзданий внутри страны, писали ранее американские СМИ.