Правительственный самолет из Ирана ночью приземлился в Москве
Правительственный самолет Ирана приземлился в московском аэропорту Внуково на фоне слухов об ударах США по руководству страны, сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, на борту может быть иранский президент Масуд Пезешкиан.
Самолеты США, участвовавшие в операции по захвату Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток, сообщают мониторинговые каналы.
Вашингтон рассматривает точечные удары по иранским силовикам и верхушке власти, чтобы спровоцировать протесты и захват госзданий внутри страны, писали ранее американские СМИ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обвал дружественных режимов продолжается. Скоро нас обнесут забором со всех сторон, кроме Китая. Но в кремлях там ничего в своей консерватории поправлять, видимо, и не собираются. Зачем? Всё у них под контролем. Дума - это место не только не для дискуссий, но и теперь не для фотоматериалов. ТВ превратилось в сериал про культ личности. В инфополе будет тишина, даже если в курской области катастрофа полгода с вражеским вторжением по сценарию 22 июня. Голову в песок, рот на замок, мозги в тупняк.
А США точно воевать умеют? Корея, Вьетнам, Афганистан и даже бедная Гренада тому пример. Размахивать и подкупать они умеют.
Уже друг друга пожирают.
«Так говорят те, кто никогда никем не станет.»
+
Да уж Аятоллой Я точно не стану.. Эта для меня просто трагедия :)
Высшие руководители Ирана ждут атаки и поэтому сидят на бомбоубежище чтобы уцелеть и организовать ответный удар. Поэтому стопудово в Москву послали кого нибудь из замов с просьбой о помощи хотя бы развединформацией. Долг платежом красен и если Москва не поможет Ирану защититься от агрессора, то даже в КНДР задумаются по вопросу поддержки СВО.