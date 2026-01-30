Правительственный самолет из Ирана ночью приземлился в Москве

Правительственный самолет Ирана приземлился в московском аэропорту Внуково на фоне слухов об ударах США по руководству страны, сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, на борту может быть иранский президент Масуд Пезешкиан. 

Самолеты США, участвовавшие в операции по захвату Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток, сообщают мониторинговые каналы.

Вашингтон рассматривает точечные удары по иранским силовикам и верхушке власти, чтобы спровоцировать протесты и захват госзданий внутри страны, писали ранее американские СМИ.

  1. 30.01.2026, 17:14
    Гость: гость

    Обвал дружественных режимов продолжается. Скоро нас обнесут забором со всех сторон, кроме Китая. Но в кремлях там ничего в своей консерватории поправлять, видимо, и не собираются. Зачем? Всё у них под контролем. Дума - это место не только не для дискуссий, но и теперь не для фотоматериалов. ТВ превратилось в сериал про культ личности. В инфополе будет тишина, даже если в курской области катастрофа полгода с вражеским вторжением по сценарию 22 июня. Голову в песок, рот на замок, мозги в тупняк.

  2. 30.01.2026, 17:01
    Гость: Молодец

    А США точно воевать умеют? Корея, Вьетнам, Афганистан и даже бедная Гренада тому пример. Размахивать и подкупать они умеют.

  4. 30.01.2026, 16:48
    Гость: Иван Иванов

    «Так говорят те, кто никогда никем не станет.»
    +
    Да уж Аятоллой Я точно не стану.. Эта для меня просто трагедия :)

  5. 30.01.2026, 15:44
    Гость: .Штурман

    Высшие руководители Ирана ждут атаки и поэтому сидят на бомбоубежище чтобы уцелеть и организовать ответный удар. Поэтому стопудово в Москву послали кого нибудь из замов с просьбой о помощи хотя бы развединформацией. Долг платежом красен и если Москва не поможет Ирану защититься от агрессора, то даже в КНДР задумаются по вопросу поддержки СВО.

