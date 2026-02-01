Лавров: Европа вбивает клинья между Россией и США
Европа всегда пыталась и до сих пор продолжает пытаться вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, усматривая в политике американского президента Дональда Трампа перевес в сторону России в ущерб интересов европейских стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике Соединенных Штатов и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы", - приводит слова министра ТАСС.
"Слово "интересы" здесь как раз актуально. Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно", - добавил Лавров.
