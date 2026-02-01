Лавров: Европа вбивает клинья между Россией и США

Стоп-кадр из видеотрансляции

Европа всегда пыталась и до сих пор продолжает пытаться вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, усматривая в политике американского президента Дональда Трампа перевес в сторону России в ущерб интересов европейских стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике Соединенных Штатов и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы", - приводит слова министра ТАСС.

"Слово "интересы" здесь как раз актуально. Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно", - добавил Лавров.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.02.2026, 23:20
    Гость: Ответ

    Войну начал тот, кто заставил тебя смачно скакать на майдане в Киеве за 4,5 млрд. долларов.

  3. 01.02.2026, 21:40
    Гость: Буратиносъ

    Нато был создан после Войны как блок недобитых фашистов,таким всегда был и есть,а нынче окончательно превратился в нью евро-рейх,и поэтому должен быть уничтожен любой ценой,настало время.

  4. 01.02.2026, 21:29
    Гость: Бросайте

    потреблять. Афганистан, Сирия, Украина... Чьим оружием, военспецами, разведкой, старлинком... воюют бандеры?

  5. 01.02.2026, 20:58
    Гость: Самая страшная тайна.

    За всё время существования НАТО Этот блок не убил ни одного русского солдата, и тем более ни одного мирного человека. А вот ВЧК, КГБ, ФСБ убили многие ми лионы российских граждан. Но всё равно во всех бедах виноват Запад и НАТО. Но видать это клиника. Психиатрию победил телевизор.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Минобороны затребовало доступ к банковским данным россиян
© KM.RU, Петр Чайников
Провинциализация России
© KM.RU, Михаил Попов
Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Избранное
Группа Ё feat. Casual «Ветер от Солнца» (интернет-сингл)
Юта «Быть выше»
Мираж «Снова вместе» (переиздание)
Дельфин спел на плывущем корабле под смущенной Луной
«СерьГа» исполнила старые странные песни на осеннем концерте
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
Юрий Суздаль «Пламя и дым» (ЕР)
Михаил Горевой приравнял Сергея Галанина к Сергею Есенину
Константин Кинчев «Белый шум»
ЙОРШ «Мой город будет стоять» (интернет-сингл)
«Яндекс» готовятся сдать олигархам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации