Лавров: Европа вбивает клинья между Россией и США

18:16 1.02.2026

Европа всегда пыталась и до сих пор продолжает пытаться вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, усматривая в политике американского президента Дональда Трампа перевес в сторону России в ущерб интересов европейских стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике Соединенных Штатов и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы", - приводит слова министра ТАСС.

"Слово "интересы" здесь как раз актуально. Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно", - добавил Лавров.