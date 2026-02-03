При вывозе рублей эквивалентом от $10 тыс. придется раскрывать их источник

11:41 3.02.2026

Ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС введут президентским указом с 1 сентября 2026 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом.

Предлагается ввести запрет на вывоз физлицами в страны ЕАЭС рублей эквивалентом от $10 тыс. по курсу на текущую дату. Исключение - вывоз через международные аэропорты РФ, при этом физлицо должно уведомить таможенные органы. Уведомление о вывозимой валюте должно в том числе содержать сведения об источнике ее происхождения и предполагаемом использовании.

Юрлица и ИП смогут вывозить любые суммы только через международные аэропорты с уведомлением таможенных органов.

Требования указа не коснутся кредитных организаций.

Ограничения направлены на сокращение рисков вывода капитала и России, противодействие незаконному бизнесу и легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас лимитов на вывоз рублей нет (в отличие от иностранной валюты - с марта 2022 года запрещен вывоз свыше $10 тыс.).

Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.