При вывозе рублей эквивалентом от $10 тыс. придется раскрывать их источник

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС введут президентским указом с 1 сентября 2026 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом.

Предлагается ввести запрет на вывоз физлицами в страны ЕАЭС рублей эквивалентом от $10 тыс. по курсу на текущую дату. Исключение - вывоз через международные аэропорты РФ, при этом физлицо должно уведомить таможенные органы. Уведомление о вывозимой валюте должно в том числе содержать сведения об источнике ее происхождения и предполагаемом использовании. 

Юрлица и ИП смогут вывозить любые суммы только через международные аэропорты с уведомлением таможенных органов.

Требования указа не коснутся кредитных организаций.

Ограничения направлены на сокращение рисков вывода капитала и России, противодействие незаконному бизнесу и легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас лимитов на вывоз рублей нет (в отличие от иностранной валюты - с марта 2022 года запрещен вывоз свыше $10 тыс.).

Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2026, 13:23
    Гость: мирные мигранты

    наносят России урон,сопоставимый с войной на два фронта.Вывод средств идет с новыми веяниями.Халяльная ипотека вымывает средства из экономики и оседают они в диаспорах и кишлаках.Греф не даст соврать.

  3. 03.02.2026, 13:21
    Гость: Юляша

    от $10 тыс. придется раскрывать их источник...
    А за Миллиард ?Та Ни,то не треба...Достаточно пароля "мамой клянус!".

  4. 03.02.2026, 13:13
    Гость: Основной

    "когда будут вывозить кремлевских "мадуров" в гаагу/гуантаномо " твоё мнения будет где-то рядом с мнением рака в закипающей воде.
    Впрочем тебе этого не понять, потому уже теперь твоё мнение просто звук.

  5. 03.02.2026, 13:12
    Гость: Основной

    Мне интересно как у тебя в голове фраза - "на вывоз физлицами в страны ЕАЭС рублей" преобразовалась в "перемещению капиталов между 5 странами конец"?
    У тебя до сих пор "перемещение капиталов" это сумка с наличными?

Все комментарии (9)
