Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине

В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Идет хорошее, позитивное движение вперед", — приводит его слова РИА Новости.

Разжигатели войны из Европы и Британии постоянно стремятся влезть и помешать этому процессу. Однако чем больше попыток они предпринимают, тем очевиднее прогресс, отметил Дмитриев.

Накануне в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их содержательными и продуктивными.

Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. По словам источника РИА Новости, атмосфера там позитивная. По итогам ожидается заявление.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2026, 16:16
    Гость: Васечкин

    « Этого Дмитриева нужно отправить обратно в США на ПМЖ »
    А ещё лучше назад в Киев, откуда он родом.

Все комментарии (14)
