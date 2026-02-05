Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Идет хорошее, позитивное движение вперед", — приводит его слова РИА Новости.
Разжигатели войны из Европы и Британии постоянно стремятся влезть и помешать этому процессу. Однако чем больше попыток они предпринимают, тем очевиднее прогресс, отметил Дмитриев.
Накануне в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их содержательными и продуктивными.
Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. По словам источника РИА Новости, атмосфера там позитивная. По итогам ожидается заявление.
