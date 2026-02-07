Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов, четыре человека и полицейский получили ранения. По данным Следственного комитета, ранены двое полицейских, пишет РБК.
В нападении подозревается 15-летний подросток, сообщило региональное управление СК. «Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.
При задержании нападавший оказал сопротивление, ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. «Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.
Общежитие располагается на улице Репина, 6. По этому адресу находится общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). В этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.
Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа» о подробностях происшествия. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Свидетельница утверждает, что преступники целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев. Информацию о том, что одного из иностранных студентов взяли в заложники, подтвердила другая очевидица «Известиям». В помещении все было залито кровью, а двери — выломаны, описал свидетель.
Разогнавшего охрану и порезавшего студентов, а затем и полицаев, уже установлена?
Плоды демократизации и реформирования образования. Третий резонансный случай за последнее время. Вместо патриотизма выходит бандитизм. Что то не так в постоянных реформах. Да и как может выходить " так " если первоклассник приходит в школу и за 11 лет обучения конечные условия меняются по 5-7 раз ? То инженеры, то бакалавры. то специалисты, то базовое, то специальное тасуют как колоду карт. Ясно одно, цель примитивна - из детей получить образовательный продукт. Вот продукт и стреляет, режет, поджигает ( девочка призванная в 15 лет родить ), и сново поножовщина с морем крови. Как дела поддержанный по опросам ВЦИОМ , аж 77 % опрошенных господин Путин, все хорошо ?
Ну, что комментировать!? Ответ очевиден.