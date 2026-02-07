Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе

16:47 7.02.2026

Неизвестный с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов, четыре человека и полицейский получили ранения. По данным Следственного комитета, ранены двое полицейских, пишет РБК.

В нападении подозревается 15-летний подросток, сообщило региональное управление СК. «Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

При задержании нападавший оказал сопротивление, ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. «Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.

Общежитие располагается на улице Репина, 6. По этому адресу находится общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). В этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа» о подробностях происшествия. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Свидетельница утверждает, что преступники целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев. Информацию о том, что одного из иностранных студентов взяли в заложники, подтвердила другая очевидица «Известиям». В помещении все было залито кровью, а двери — выломаны, описал свидетель.