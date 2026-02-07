Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе

Неизвестный с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов, четыре человека и полицейский получили ранения. По данным Следственного комитета, ранены двое полицейских, пишет РБК.

В нападении подозревается 15-летний подросток, сообщило региональное управление СК. «Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

При задержании нападавший оказал сопротивление, ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. «Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.

Общежитие располагается на улице Репина, 6. По этому адресу находится общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). В этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа» о подробностях происшествия. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Свидетельница утверждает, что преступники целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев. Информацию о том, что одного из иностранных студентов взяли в заложники, подтвердила другая очевидица «Известиям». В помещении все было залито кровью, а двери — выломаны, описал свидетель.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2026, 21:27
    Гость: национальность подростка 15-тилетнего,

    Разогнавшего охрану и порезавшего студентов, а затем и полицаев, уже установлена?

  2. 07.02.2026, 18:43
    Гость: коммунист

    Плоды демократизации и реформирования образования. Третий резонансный случай за последнее время. Вместо патриотизма выходит бандитизм. Что то не так в постоянных реформах. Да и как может выходить " так " если первоклассник приходит в школу и за 11 лет обучения конечные условия меняются по 5-7 раз ? То инженеры, то бакалавры. то специалисты, то базовое, то специальное тасуют как колоду карт. Ясно одно, цель примитивна - из детей получить образовательный продукт. Вот продукт и стреляет, режет, поджигает ( девочка призванная в 15 лет родить ), и сново поножовщина с морем крови. Как дела поддержанный по опросам ВЦИОМ , аж 77 % опрошенных господин Путин, все хорошо ?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $19 млрд
Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских мигрантов
Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»"/>
Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева»
© KM.RU, Алексей Белкин
Киеву за Донецк: усугубление разлома
Избранное
Действуй! «Не любил» (интернет-сингл)
Гудтаймс «Вещий сон» (концерт на корабле)
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
Гражданская оборона «На II Новосибирском Рок-фестивале» (основная CD-версия)
Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера
«Конец Фильма», 15 июля, « Мумий Тролль Music bar»
Российские военнослужащие продолжают строить БАМ-2
Сталин, церковь, сверхмодерн
Брат 2. Живой саундтрек, 21 марта, «Крокус Сити Холл»
Галина Войниченко, 28 января, Галерея «Другое дело»
Горшенев «Фауст» (2CD)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации