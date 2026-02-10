Гарантию на лифты в новостройках предложили увеличить до пяти лет
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев выступил с инициативой увеличить минимальный гарантийный срок на лифтовое оборудование до пяти лет. Как пишет ТАСС, соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
Поводом для инициативы стали многочисленные обращения граждан и резонансные происшествия. Жители новостроек, сталкиваясь с поломками, подолгу ждут ремонта, а после сообщений о падениях кабин нередко боятся пользоваться лифтами.
На данный момент действующие нормы предусматривают гарантию не менее одного года с момента ввода лифта в эксплуатацию. Предлагая пересмотреть подход, парламентарий настаивает на комплексных изменениях: закреплении пятилетней гарантии на законодательном уровне, введении солидарной ответственности производителей и монтажных организаций, создании обязательного публичного реестра лифтов, а также ужесточении штрафов за нарушение обязательств.
Депутат отмечает: короткий гарантийный срок фактически заканчивается именно тогда, когда начинают проявляться скрытые дефекты и недоработки. В результате жильцы остаются один на один с проблемами — от длительных простоев до ситуаций, напрямую угрожающих безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вечные лифты умеют делать таджики. Их прадеда Чёрного Абдуллу научил этому ещё Александр Македонский в шлеме. Доцент не даст соврать. Гюльчатай, поджигай!
Рейтинг 80% депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Свищева?
Откуда данные? Пруфы в студию!
Да пес с ними, с этими лифтами ,пешком дойдут ,а кто не сможет индусы донесут,главное рейтинг 80% !