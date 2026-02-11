Мосгорсуд отменил конфискацию участка и дома Тимура Иванова

Московский городской суд отменил решение районного суда об обращении в доход РФ земельного участка и жилого дома бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

5 декабря 2025 года Пресненский районный суд конфисковал имущество экс-замминистра, его родственников и доверенных лиц на сумму более 1,23 млрд рублей. В доход государства обратили доли бывшего чиновника в четырех компаниях на 70 млн руб., 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Подмосковье и Тверской области. Также суд изъял автомобили премиум-класса, 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия, драгоценности и найденные при обысках наличные. И сторона защиты, и сторона обвинения обжаловали решение суда.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года по июнь 2024-го. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 года колонии. Иванова признали виновным в растрате при закупке паромов для Керченской переправы, получении взяток, отмывании денег, незаконном хранении и переделке оружия.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 11.02.2026, 20:10
    Гость: нАрмальный пацан

    Да что такое в самом деле! Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16-ти аршинах здесь сижу и буду сидеть!

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU, Вадим Черноусов
В кино не ходить, одежду не покупать, на такси не ездить: Минфин Карелии предложил жителям сыграть в «голодайку»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы
Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей
НПЗ Индии отказываются от российской нефти ради торговой сделки с США
Избранное
История русской елки
«Танцы Минус», 25 мая, «16 Тонн»
Хор Минина и Российский национальный оркестр проследили пути великого праведника и неисправимого грешника
Андрей Гулидов возродил рок-н-ролльное братство
Кинопремьера «Спуск. Новая глава» В гости к монстру в тайны подсознания
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
longlong feat. E2 знакомы «Не забывайте» (интернет-сингл)
«Конец Фильма», 7 сентября, «16 Тонн»
Сергей Мазаев вручил награду «16 Тонн» CUP OF MADNESS группе The RIG
«Группа АГ» вынесла приговор откатчикам, сосущим из России государственные деньги
«Звери», 26 августа, «ВТБ Арена»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации