Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными
Военнослужащих-срочников могут направить на службу пожарными в МЧС, сообщил глава министерства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, этот вопрос уже согласован с Минобороны России.
«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована»,— передает слова Куренкова «Коммерсант».
Глава МЧС рассказал о дефиците кадров в подразделениях министерства из-за низких зарплат. Низко оплачивается труд «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки», отметил Куренков. Кроме того, он сообщил о недостаточном госфинансировании для субсидирования ведомством покупки жилья для сотрудников. По его словам, объем ежегодного финансирования оценивается только в «1% от потребности».
Сейчас начнут ,срочниками все дыры затыкать,лишь-бы не платить .
Они не берегут себя, все о России думают
Хорошая идея! Солдат спит, служба идет! )
Чей конец?
