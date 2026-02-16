Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными

Военнослужащих-срочников могут направить на службу пожарными в МЧС, сообщил глава министерства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, этот вопрос уже согласован с Минобороны России.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована»,— передает слова Куренкова «Коммерсант»

Глава МЧС рассказал о дефиците кадров в подразделениях министерства из-за низких зарплат. Низко оплачивается труд «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки», отметил Куренков. Кроме того, он сообщил о недостаточном госфинансировании для субсидирования ведомством покупки жилья для сотрудников. По его словам, объем ежегодного финансирования оценивается только в «1% от потребности».

  5. 16.02.2026, 18:03
    Гость: Это что--конец всему?

    По итогам 2025 года нефтедобыча в России упала до 15-летнего минимума в 512 млн тонн. А нефтяные компании, по оценкам Газпромбанка, потеряли около $33 млрд валютной выручки из-за сложностей с экспортом и необходимости предлагать гигантские скидки, достигающие почти $30 за баррель.

    Средняя стоимость сорта Urals — основной экспортной марки РФ — опустилась до $40 за баррель, хотя в бюджет заложено $59, а для его балансировки нужны цены еще выше — $93 за бочку, по оценкам Альфа-банка. Нефтегазовые доходы бюджета в начале 2026 года обновили минимумы с пандемии: в январе это было 393 млрд рублей — вдвое меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Все комментарии (11)
