Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными

15:55 16.02.2026

Военнослужащих-срочников могут направить на службу пожарными в МЧС, сообщил глава министерства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, этот вопрос уже согласован с Минобороны России.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована»,— передает слова Куренкова «Коммерсант».

Глава МЧС рассказал о дефиците кадров в подразделениях министерства из-за низких зарплат. Низко оплачивается труд «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки», отметил Куренков. Кроме того, он сообщил о недостаточном госфинансировании для субсидирования ведомством покупки жилья для сотрудников. По его словам, объем ежегодного финансирования оценивается только в «1% от потребности».