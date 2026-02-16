Песков объяснил изменение состава делегации из РФ на переговорах в Женеве

13:08 16.02.2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину изменения состава российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля.

Как напомнил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно Мединский является главой делегации. Он не участвовал в переговорах в ОАЭ, поскольку тогда обсуждались военные вопросы. Россию в Абу-Даби представлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«На этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, касающихся территорий и наших требований. Здесь необходимо присутствие Мединского», — приводит слова Пескова Газета.RU.

Он также сообщил об увеличении численности представителей России на переговорах в Женеве.

«Делегация будет расширена — в этот раз помимо Мединского там будет замминистра (иностранных дел Михаил. — Прим. ред.) Галузин и другие официальные лица", — цитирует Пескова РИА Новости.

Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины.

По словам Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.