Песков объяснил изменение состава делегации из РФ на переговорах в Женеве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину изменения состава российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля.
Как напомнил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно Мединский является главой делегации. Он не участвовал в переговорах в ОАЭ, поскольку тогда обсуждались военные вопросы. Россию в Абу-Даби представлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
«На этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, касающихся территорий и наших требований. Здесь необходимо присутствие Мединского», — приводит слова Пескова Газета.RU.
Он также сообщил об увеличении численности представителей России на переговорах в Женеве.
«Делегация будет расширена — в этот раз помимо Мединского там будет замминистра (иностранных дел Михаил. — Прим. ред.) Галузин и другие официальные лица", — цитирует Пескова РИА Новости.
Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины.
По словам Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы, вероятно, запишитесь в авангардные подразделения штурмовых групп, кои в весеннем наступлении первыми ворвутся в, как его там, "Куев"!?
Там без вас - никак, поскольку предатель-Маск не только связь вырубил, но и навигацию подпортил основательно, и повторить поход матрса-Железняка - проще простого, а господа Мантуров с Чемезовым заняты более серьёзными делами, чем какой-то там хренью, типа железяк для оборванцев, сидящих в гнилых окопах.
Успехов тебе на поле боя!!!
воюет, защищая Россию, а кто-то их продает в женеве.
уберите дмитриева -второй чубайс.
А мы переживали
Женева неудачное место для переговоров по перемирие на Украине. Оптимально для этого подходит Тель-Авив и язык переговоров должен быть иврит или на крайняк идиш. Состав переговорщиков со стороны России должен формировать руководство еврейской диаспоры по согласованию с евреями Кремля и вот тогда будет положительный результат для получения передышки для ВСУ и реальная поддержка компрадорами РФ нацистского режима в Куеве.
Если серьезно, то пора кончать это безобразие с переговорами и начать решительное наступление на Куев и Одессу. Весна и лето этого года это время завершения победой СВО на Украине. После придет пора ответа тех кто мешал ВС РФ покончить с укрофашизмом в течение несколько месяцев еще летом 2022 года и до сих пор предлагает мир, (не мир,а перемирие) для спасения укрофашизма.