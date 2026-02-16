Песков объяснил изменение состава делегации из РФ на переговорах в Женеве

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину изменения состава российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля.

Как напомнил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно Мединский является главой делегации. Он не участвовал в переговорах в ОАЭ, поскольку тогда обсуждались военные вопросы. Россию в Абу-Даби представлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«На этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, касающихся территорий и наших требований. Здесь необходимо присутствие Мединского», — приводит слова Пескова Газета.RU.

Он также сообщил об увеличении численности представителей России на переговорах в Женеве.  

«Делегация будет расширена — в этот раз помимо Мединского там будет замминистра (иностранных дел Михаил. — Прим. ред.) Галузин и другие официальные лица", — цитирует Пескова РИА Новости.

Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. 

По словам Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2026, 17:41
    Гость: Ну,

    Вы, вероятно, запишитесь в авангардные подразделения штурмовых групп, кои в весеннем наступлении первыми ворвутся в, как его там, "Куев"!?
    Там без вас - никак, поскольку предатель-Маск не только связь вырубил, но и навигацию подпортил основательно, и повторить поход матрса-Железняка - проще простого, а господа Мантуров с Чемезовым заняты более серьёзными делами, чем какой-то там хренью, типа железяк для оборванцев, сидящих в гнилых окопах.
    Успехов тебе на поле боя!!!

  5. 16.02.2026, 16:21
    Гость: .Штурман

    Женева неудачное место для переговоров по перемирие на Украине. Оптимально для этого подходит Тель-Авив и язык переговоров должен быть иврит или на крайняк идиш. Состав переговорщиков со стороны России должен формировать руководство еврейской диаспоры по согласованию с евреями Кремля и вот тогда будет положительный результат для получения передышки для ВСУ и реальная поддержка компрадорами РФ нацистского режима в Куеве.
    Если серьезно, то пора кончать это безобразие с переговорами и начать решительное наступление на Куев и Одессу. Весна и лето этого года это время завершения победой СВО на Украине. После придет пора ответа тех кто мешал ВС РФ покончить с укрофашизмом в течение несколько месяцев еще летом 2022 года и до сих пор предлагает мир, (не мир,а перемирие) для спасения укрофашизма.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Лавров назвал третьего вечного союзника России
12 февраля 1990 года: кого пробудит пролитая кровь?
Коллаж © KM.RU
Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ
Избранное
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Konfirmat «Horrorland»
Борис Базуров «Мётень»
Гудтаймс «Сердечко» (интернет-сингл)
XIN. 2 ноября, МТС Live Холл
Сказки Черного Города «Том IV. Зона отчуждения»
Как выгодно оформить автокредит?
Группа Тюленева «Сумерки пахнут чаем» (интернет-сингл)
Гудтаймс feat. НАИВ «Я устал» (интернет-сингл)
«"Закручивание гаек" ничего не решит, оно работает только для законопослушных граждан»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации