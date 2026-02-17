Госдума приняла закон об отключении связи по запросу ФСБ

15:56 17.02.2026

На пленарном заседании в Госдуме депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ, сообщает Газета.RU.

Законопроект требует от операторов связи немедленно отключать услуги абонентам по запросу ФСБ России в случаях, предусмотренных нормативными актами, одобренными президентом и правительством РФ.

Также новые нормы освобождают операторов связи от ответственности за неисполнение или некачественное предоставление услуг, если отключение произошло по запросу ФСБ. Это сделано для защиты граждан в условиях угроз безопасности, включая атаки беспилотников.