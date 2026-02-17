Госдума приняла закон об отключении связи по запросу ФСБ

На пленарном заседании в Госдуме депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ, сообщает Газета.RU.

Законопроект требует от операторов связи немедленно отключать услуги абонентам по запросу ФСБ России в случаях, предусмотренных нормативными актами, одобренными президентом и правительством РФ.

Также новые нормы освобождают операторов связи от ответственности за неисполнение или некачественное предоставление услуг, если отключение произошло по запросу ФСБ. Это сделано для защиты граждан в условиях угроз безопасности, включая атаки беспилотников.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2026, 23:02
    Гость: Отключать,

    запрещать, блокировать, штрафовать - методы работы российской власти с народом.

  2. 17.02.2026, 22:27
    Гость: Н-ст

    Песков вечно говорит администрация президента не в курсе..походу им давно уже связь отключили а-ля 8.8.8

  3. 17.02.2026, 21:27
    Гость: Россиянин

    Мне не понятно причём здесь госдума? Может они ещё и у Дурова согласия спросят?

  5. 17.02.2026, 19:46
    Гость: А.С. Пушкин

    Как молотком стучит в ушах упрек,
    И все тошнит, и голова кружится,
    И мальчики кровавые в глазах...
    И рад бежать, да некуда... ужасно!
    Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

