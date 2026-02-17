Госдума приняла закон об отключении связи по запросу ФСБ
На пленарном заседании в Госдуме депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ, сообщает Газета.RU.
Законопроект требует от операторов связи немедленно отключать услуги абонентам по запросу ФСБ России в случаях, предусмотренных нормативными актами, одобренными президентом и правительством РФ.
Также новые нормы освобождают операторов связи от ответственности за неисполнение или некачественное предоставление услуг, если отключение произошло по запросу ФСБ. Это сделано для защиты граждан в условиях угроз безопасности, включая атаки беспилотников.
запрещать, блокировать, штрафовать - методы работы российской власти с народом.
Песков вечно говорит администрация президента не в курсе..походу им давно уже связь отключили а-ля 8.8.8
Мне не понятно причём здесь госдума? Может они ещё и у Дурова согласия спросят?
Ну явно не партнеров
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.