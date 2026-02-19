Бортников обвинил Дурова в преследовании корыстных интересов
ФСБ России не ведет в настоящий момент никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом заявил глава службы Александр Бортников, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, пишет «Коммерсант».
«С Дуровым? Сейчас нет. Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал Александр Бортников.
Александр Бортинков также посоветовал «работать, а не биться за свободу слова», ведь ее «никто не нарушает». По словам главы ФСБ, Роскомнадзор защищает интересы граждан.
Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Ведомство предупредило, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».
Павел Дуров назвал меры «ограничением свободы граждан» с целью «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры». Позже Telegram отверг обвинения Минцифры РФ в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
министерстве обороны счёт на десятки триллионов,корыстные цели не преследуют?
А долларовые миллиардеры в количестве 1466 штук, зарегистрировавшие свои фирмы в оффшорах чьи интересы преследуют? Исключительно свои. Даже ты, Бортников, будучи на гос службе преследуешь гос. интересы пока они совпадают с твоими личными интересами. Так что не вешай нам лапшу об интересах.
ах!!
не получилось этот бизнес отжать....
а у него и должны быть такие интересы.
а вот у абортникова-- нет.
Голикова и К0 -недвижимость в недружественных странах.Спрашивается в каких интересах эти русскоговорящие?
это телега помешала фсб раскрыть взрыв в центре Воронежа в 2021 году?