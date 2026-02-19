Бортников обвинил Дурова в преследовании корыстных интересов

16:04 19.02.2026

ФСБ России не ведет в настоящий момент никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом заявил глава службы Александр Бортников, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, пишет «Коммерсант».

«С Дуровым? Сейчас нет. Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал Александр Бортников.

Александр Бортинков также посоветовал «работать, а не биться за свободу слова», ведь ее «никто не нарушает». По словам главы ФСБ, Роскомнадзор защищает интересы граждан.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Ведомство предупредило, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

Павел Дуров назвал меры «ограничением свободы граждан» с целью «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры». Позже Telegram отверг обвинения Минцифры РФ в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.