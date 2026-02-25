В России планируют сформировать перечень игрушек для детских садов

19:19 25.02.2026

Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти и экспертами прорабатывает вопрос формирования обязательного перечня игрушек для детских садов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что "в минимальный перечень войдут игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка". "С их помощью дети будут знакомиться с культурными традициями, народными художественными промыслами, историей и достижениями нашей страны", - отметили в ведомстве.