ГД приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и госслужащих

21:39 26.02.2026

Государственная дума на пленарном заседании 26 февраля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательной геномной регистрации для некоторых категорий граждан.

Он распространяется на военнослужащих, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, которые направляются для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях, пишет Газета.RU.

Кроме того, требование коснется гражданского персонала и государственных служащих, задействованных в обеспечении специальной военной операции.

Согласно закону, полученные геномные данные будут храниться в течение 100 лет. Если владелец информации погибнет, сведения сохранят до момента установления его личности. После увольнения со службы или выхода из добровольческого формирования человек сможет подать письменное заявление об уничтожении своих геномных данных.

Главная цель законопроекта — упростить установление личности погибших и тем самым быстрее защищать права их семей, в том числе в части выплат и социальных гарантий.

Забор биоматериала будут проводить сами воинские части и подразделения совместно с МВД — именно они передадут образцы для учета в системе.