Лавров связал обострение ядерной риторики на Западе с обидой на успехи РФ

14:49 26.02.2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров списал обострение ядерной риторики перед переговорами по Украине на обиды от того, что не получается добиться проигрыша РФ.

"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается, так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят "Украина побеждает". Ну, если они так воспринимают картину", - приводит слова главы МИД РФ ТАСС.