Лавров связал обострение ядерной риторики на Западе с обидой на успехи РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров списал обострение ядерной риторики перед переговорами по Украине на обиды от того, что не получается добиться проигрыша РФ.

"Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается, так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят "Украина побеждает". Ну, если они так воспринимают картину", - приводит слова главы МИД РФ ТАСС.

  2. 26.02.2026, 16:06
    Гость: гость

    На Западе просто не поняли еще то, что уже понятно и нам, и даже американцам (правящим). У Запада просто нет НИ ОДНОГО вида оружия способного внести коренной перелом в конфликт. По очереди использовали практически всё. Но уже понятно, что даже ядерное оружие НИЧЕГО не изменит. Да, жертв будет больше, огромные территории сгорят, людей еще больше, но СВО (не война) закончится на польской границе. Единственное (!), что может этому помешать, это если "обманули" подмахнет очередной Минск.

  4. 26.02.2026, 15:45
    Гость: Сидор Карпыч

    Любой нормальный человек это "связал"...капитан "Очевидность" :)Песенки ЕС-Рейха о "сверх фау-оружии",гарантирующем скорое и неминуемое повержение СССР мы уже проходили ровно 80 лет назад :)
