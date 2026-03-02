«Антивоенный комитет России» признан террористической организацией

Верховный суд России признал международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" (признана нежелательной в РФ) террористической.

"Судебная коллегия по административным делам признала неправительственную организацию, созданную в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы суда.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Руководство деятельностью комитета осуществляет Михаил Ходорковский.*

Ранее ФСБ заявляла, что "Антивоенный комитет России" был учрежден в феврале 2022 года. "Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", - сказали тогда в спецслужбе.

Генпрокуратура РФ в январе 2024 года признала деятельность "Антивоенного комитета России" нежелательной.

* Внесен в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2026, 17:27
    Гость: Как это - как это?

    А почему террористическая повестка рассматривается в административном порядке? Это чо? Не уголовка разве?
    (Вероятно, потому, что все наши юристы подались в управленцы экономикой, техникой и производством, а на ниве закона трудятся бывшие таксисты, охранники рынков и прочая напëрсточная братия)

  4. 02.03.2026, 17:11
    Гость: Ллвслмьл

    интересно, когда лгбт объявят террористами
    и 20% по грулеву
    и бойкотирующих выборА
    и атеистов, тьфу - их уже
    и всех пр., кто не
    ...
    впр., еврей - террорист звучит занятно
    розенбаума - в студию!
    даешь "Терроргоп стоп" во весь "Гусский шансон"

  5. 02.03.2026, 16:25
    Гость: тракторист Васья

    Ну и правильно , наверно выступили против карательных операций ебрейской армии в Ливане , зачистки от партизан Хесболы .

Все комментарии (15)
