«Антивоенный комитет России» признан террористической организацией
Верховный суд России признал международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" (признана нежелательной в РФ) террористической.
"Судебная коллегия по административным делам признала неправительственную организацию, созданную в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы суда.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.
Руководство деятельностью комитета осуществляет Михаил Ходорковский.*
Ранее ФСБ заявляла, что "Антивоенный комитет России" был учрежден в феврале 2022 года. "Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", - сказали тогда в спецслужбе.
Генпрокуратура РФ в январе 2024 года признала деятельность "Антивоенного комитета России" нежелательной.
* Внесен в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов.
