Путин признал рост подростковой преступности в стране
Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД. Он сообщил, что в 2025 году в стране впервые за долгое время зафиксирован рост подростковой преступности. Он потребовал оперативно реагировать на эту угрозу.
«При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования»,— приводит слова Путина «Коммерсант».
Президент назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. «Над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль министерства внутренних дел здесь высока»,— подчеркнул глава государства.
В октябре 2025 года Следственный комитет РФ представлял данные, согласно которым в 2025 году подростки совершили более 14 тыс. преступлений. В январе глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что за три года в России фигурантами дела о терактах и диверсиях стали 159 несовершеннолетних. По его словам, часто на такие преступления идут подростки из неполных семей. В некоторых случаях дети действуют под влиянием обмана и думают, что выполняют задания правоохранительных органов.
их жены и дочери в лондоне, майями и ницце.
Кто бы мог подумать ? С чего бы это вдруг ? Все озвученное это статистика. А причины какие ?
А почему? Вроде капитализм на дворе и святой рынок властвует и согласно его идеологии все должны быть счастливы.
Конечно, как всегда было заведено, крипто-многонационалы во власти, никогда не принимали в расчет преступления мигрантов-азиатов и понаехавших джигитов с гор. Поэтому ждите того, что снова будут гоняться за придуманными ими же "русскими скинхедами".
не знаю, что там с подростковой преступностью, но вот рост воровства среди чиновников разных мастей налицо! Лучше бы он это признал