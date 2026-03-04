Путин признал рост подростковой преступности в стране

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД. Он сообщил, что в 2025 году в стране впервые за долгое время зафиксирован рост подростковой преступности. Он потребовал оперативно реагировать на эту угрозу.

«При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

Президент назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. «Над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль министерства внутренних дел здесь высока»,— подчеркнул глава государства.

В октябре 2025 года Следственный комитет РФ представлял данные, согласно которым в 2025 году подростки совершили более 14 тыс. преступлений. В январе глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что за три года в России фигурантами дела о терактах и диверсиях стали 159 несовершеннолетних. По его словам, часто на такие преступления идут подростки из неполных семей. В некоторых случаях дети действуют под влиянием обмана и думают, что выполняют задания правоохранительных органов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2026, 18:29
    Гость: stalker

    Кто бы мог подумать ? С чего бы это вдруг ? Все озвученное это статистика. А причины какие ?

  3. 04.03.2026, 18:27
    Гость: Интересно

    А почему? Вроде капитализм на дворе и святой рынок властвует и согласно его идеологии все должны быть счастливы.

  4. 04.03.2026, 18:14
    Гость: да-да

    Конечно, как всегда было заведено, крипто-многонационалы во власти, никогда не принимали в расчет преступления мигрантов-азиатов и понаехавших джигитов с гор. Поэтому ждите того, что снова будут гоняться за придуманными ими же "русскими скинхедами".

  5. 04.03.2026, 18:05
    Гость: Наталия

    не знаю, что там с подростковой преступностью, но вот рост воровства среди чиновников разных мастей налицо! Лучше бы он это признал

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
На социальном дне. Нищета в России нарастает и все больше перетекает в города
Ядерный шантаж Зеленского
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России
Избранное
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus
«Алиса» подготовила поклонников к Великому Посту концертом в Горбушке
Скворцы Степанова feat. Гудтаймс «Фрисби» (интернет-релиз)
«Предсмертный рёв уходящего класса. Что нам готовят Новые хозяева мира»
«КняZz» устроил поклонникам возвращение в Сайлент Хилл
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
«Деникин спирт», 15 декабря, «Градов Бар» (Тула)
Павел Кашин, 8 августа, Lustra Bar
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
Про моделирование взгляда – со звездным Lashmaker Ксенией Емельяновой
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации