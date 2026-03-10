Песков объяснил причину сбоев в работе мобильного интернета в Москве

13:23 10.03.2026

Решения об отключении мобильной связи могут приниматься российскими властями для обеспечения безопасности. Негативные последствия, в том числе для бизнеса, являются предметом обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все отключения происходят в строгом соответствии с законодательством. Информация на этот счет заблаговременно представлялась, Возможность (предоставлялась. — Ред.) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет», — приводит его слова «Коммерсант».

Песков подчеркнул, что все решения принимаются ради обеспечения безопасности. Что касается проблем у бизнеса, возникающих из-за сбоев в работе связи, — «это предмет для анализа».

«Мы это обсуждаем. Будет опыт — будут решения проблем», — добавил Дмитрий Песков.

Пользователи из Москвы пятый день подряд жалуются на проблемы с интернетом и мобильной связью. Данные центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, свидетельствуют, что проблемы возникают у абонентов ряда операторов, в том числе «большой четверки» — МТС, «Билайна», «МегаФона» и Т2, пишет РБК.

В Роскомнадзоре сегодня заявили, что вопросы, связанные с работой мобильного интернета в Москве, следует адресовать Минцифры.