Песков объяснил причину сбоев в работе мобильного интернета в Москве

© KM.RU, Алексей Белкин

Решения об отключении мобильной связи могут приниматься российскими властями для обеспечения безопасности. Негативные последствия, в том числе для бизнеса, являются предметом обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все отключения происходят в строгом соответствии с законодательством. Информация на этот счет заблаговременно представлялась, Возможность (предоставлялась. — Ред.) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет», — приводит его слова «Коммерсант»

Песков подчеркнул, что все решения принимаются ради обеспечения безопасности. Что касается проблем у бизнеса, возникающих из-за сбоев в работе связи, — «это предмет для анализа».

«Мы это обсуждаем. Будет опыт — будут решения проблем», — добавил Дмитрий Песков.

Пользователи из Москвы пятый день подряд жалуются на проблемы с интернетом и мобильной связью. Данные центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, свидетельствуют, что проблемы возникают у абонентов ряда операторов, в том числе «большой четверки» — МТС, «Билайна», «МегаФона» и Т2, пишет РБК.

В Роскомнадзоре сегодня заявили, что вопросы, связанные с работой мобильного интернета в Москве, следует адресовать Минцифры.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2026, 20:03
    Гость: Nic

    Не придумывай переживаний из-за потерь московских сообщений ;
    тут женский вой и падёж может возникнуть от мёртвого айфона.

  2. 10.03.2026, 16:37
    Гость: В дополнение

    Не можете решить вопрос уже который год?, уйдите в сторону, дайте другим людям возможность решить эту задачу, только не надо о «он единственный и других таких не будет» незаменимых людей не существует, вы выкашиваете, отстреливаете на подлёте всех, кто представляет угрозу существующей власти, понятно, что это никого не интересует и всех всё устраивает или нет?

  3. 10.03.2026, 16:34
    Гость: Народд

    пишет что тестируют российский интернет со странным названием "Чебурнет", вот иногда и отключают вышки

  4. 10.03.2026, 16:23
    Гость: Фома

    По какому случаю скулёж? Вы что, не смогли ВОВРЕМЯ узнать мнение о происходящем из "мюнхЕна"? Пора уж привыкнуть к тому, что ложь из Москвы та же, что из-за границы. Доведут до сведения, когда посчитают нужным.

  5. 10.03.2026, 15:45
    Гость: Особенно в 1993 не было

    Только сейчас опасно говорите..... Да регулярно 35 лет и стрельба и взрывы. С самого начала РФ. Помню даже электрички в 21.00 переставали ходить из-за бандитизма

Все комментарии (14)
Выбор читателей
NBC вскрывает подоплеку: Трамп не хотел бить по Ирану — но психанул, бывает
wirestock / Freepik.com"/>
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу
© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
Охота на Батьку: ГУР и СБУ примеряют сценарий Трампа, чтобы обезглавить Белоруссию
Избранное
Громыка «Мир да любовь»
«Если мы действительно хотим победить, то нам нужно перестроить своё торгово-развлекательное государство в военный лагерь»
Пищевые отходы «Паразиты»
«Общественное сознание россиян необратимо изуродовано: его перепахали, взборонили, разбили на гряды и засеяли борщевиком»
ARTEMIEV, 13 января. Кафе «Март»
«Политическую власть уровень жизни беднейших групп как будто волнует, о наборе для нищих - "борщевом" - она беспокойство проявляет, но что-то большее – не волнует в принципе: нашим людям спагетти и равиоли не нужны, они макароны по-флотски едят»
«Оптимизация» русского языка продолжается: к англицизмам теперь добавился мат
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Месть за несговорчивость: Татьяну Доронину лишили личной гримерки и служебной машины
Егор Летов, Яна Дягилева «На концерте памяти Александра Башлачева»
Карвинг: превратим арбуз в цветок
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации