В Госдуме попросили ФАС проверить компании на «зарплатный сговор»

09:05 17.03.2026

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить российские компании на возможные договоренности, которые могут сдерживать рост зарплат сотрудников, сообщает РБК.

Поводом для обращения стали сообщения о том, что некоторые работодатели якобы заключают неформальные соглашения и стараются не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. По мнению депутата, такая практика может искусственно ограничивать конкуренцию на рынке труда.

В своем обращении Лантратова отмечает, что подобные договоренности могут означать фактическое согласование кадровой и зарплатной политики между компаниями. В результате работодатели перестают конкурировать за квалифицированных специалистов, что может снижать трудовую мобильность работников.

Депутат считает, что такие действия способны искажать рыночные механизмы формирования заработной платы и ухудшать положение наемных сотрудников.

По ее словам, вместо честной борьбы за профессионалов компании не должны договариваться между собой. Лантратова попросила ФАС проверить, существуют ли подобные практики обмена информацией и негласные соглашения о непереманивании сотрудников.