В Госдуме попросили ФАС проверить компании на «зарплатный сговор»

Здание Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить российские компании на возможные договоренности, которые могут сдерживать рост зарплат сотрудников, сообщает РБК.

Поводом для обращения стали сообщения о том, что некоторые работодатели якобы заключают неформальные соглашения и стараются не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. По мнению депутата, такая практика может искусственно ограничивать конкуренцию на рынке труда.

В своем обращении Лантратова отмечает, что подобные договоренности могут означать фактическое согласование кадровой и зарплатной политики между компаниями. В результате работодатели перестают конкурировать за квалифицированных специалистов, что может снижать трудовую мобильность работников.

Депутат считает, что такие действия способны искажать рыночные механизмы формирования заработной платы и ухудшать положение наемных сотрудников.

По ее словам, вместо честной борьбы за профессионалов компании не должны договариваться между собой. Лантратова попросила ФАС проверить, существуют ли подобные практики обмена информацией и негласные соглашения о непереманивании сотрудников.

  3. 17.03.2026, 13:19
    Гость: Мндааа

    У каждого свой вкус, или как говорил лет сорок назад мой товарищ, "каждый по своему с ума сходит".
    А что касаемо Змея Горыныча, то уж лучше бы он "разбушевался".

  5. 17.03.2026, 11:14
    Гость: коммунист

    ФАС на пяток лет не пыльной работой обеспечены. ЖКХ четверть индексации пенсии сожрало с января. Это главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову не беспокоит, а вот искажение рыночных механизмов покоя не дает. Индексация то по итогам инфляции за прошедший год , а с новыми тарифами ЖКХ жить весь настоящий. Фактически ЖКЖ дискредитировало индексацию ( конституционное право граждан). Интересна биография сей дамы. По сути нигде не работала, а только возглавляла и организовывала подшефные Единой России организации, секретарствовала в различных советах и общественных объединениях. В Думу прошла, тем не менее, по списку "Справедливой России..." Короче карьерист матерый, убежденный либералдемократ, крепко держащий знамя Явлинского, Гайдара, Кудрина. Подозреваю и в Справедливую Россию.." проскользнула по заданию ЕР. Так называемая профессиональная номенклатура, которая не исчезает, а перетекает из одного кресла в другое. Сейчас в кресле гражданского общества озаботилась " возможным " картельным сговором работодателей против рыночных механизмов.

]]>
