Безнадзорных и беспризорных детей стало больше впервые за пять лет

В 2025 году сотрудники МВД выявили 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей — это на 2,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал государственной статистики ЕМИСС, их проанализировал «Коммерсант».

До этого показатель постепенно снижался: в 2021 году было зафиксировано 60,7 тыс. таких несовершеннолетних, в 2022-м — 60 тыс., в 2023-м — 56,9 тыс., а в 2024-м — 56,2 тыс.

Согласно законодательству, безнадзорными считаются дети, временно оставшиеся без контроля со стороны родителей или законных представителей, а беспризорными — те, у кого нет постоянного места жительства или пребывания.

В МВД не уточнили причины роста показателя, однако подтвердили, что в предыдущие годы наблюдалось его устойчивое снижение. В ведомстве также сообщили, что большинство детей в 2025 году были выявлены в местах, потенциально опасных для их здоровья и «духовного и нравственного развития», а часть — в ночное время без сопровождения взрослых.

  1. 17.03.2026, 14:35
    Гость: Александр

    Безотцовщина.
    Как по решениям судов, якобы, в интересах ребëнка и его мамы, так и сказывается уже и то, что отцы ушли на СВО

  2. 17.03.2026, 14:24
    Гость: Ф.М. Достоевский

    «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка».

  5. 17.03.2026, 14:08
    Гость: ABCD

    Нечего страшного, главное, что уровень доверия к патрицию вчера опять вырос и пробил очередное дно лицемерия. Народ нищает, институт семьи разрушен, образование разрушено, чиновники резвятся в своих кабинетах неустанно клепая бессмысленные указявки не обращая внимание на реальность, пр-во надув жирные шёки и морща лобик "регулирует" экономику которой нет, патриций продолжает имитацию законности и государственности России.
    Вы не смотрите что творится вокруг, смотрите ОРТ и "1 канал", там оказывается у нас всё хорошо.

Выбор читателей
Путин оценил продвижение России в Донбассе
© KM.RU, Алексей Белкин
Присяжным не позволяют наблюдать за реальным состязанием сторон
Масуд Пезешкиан © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения конфликта
Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить
Избранное
Дальше мечты «Выше» (интернет-сингл)
Гражданская Оборона «Легенды Русского Рока» (виниловое издание)
Момент ясности
Свободный полет feat. Андрей Смирнов («Терем-квартет») «Монгол Шуудан»
«Собянинский клан» - как тюменской фирме отошёл многомиллионный контракт
Гена Инженерский «Где-нибудь» (интернет-сингл)
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
«Не "национализация элиты", а её замещение. Это не вопрос выбора основополагающего принципа кадровой политики. Это – вопрос выбора будущего для страны»
Третья мировая в стране «Диканька»
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
Вадим Степанцов и Masta Dont «Квартирники у Перца. Том 15» (2CD)
