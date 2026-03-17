Безнадзорных и беспризорных детей стало больше впервые за пять лет
В 2025 году сотрудники МВД выявили 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей — это на 2,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал государственной статистики ЕМИСС, их проанализировал «Коммерсант».
До этого показатель постепенно снижался: в 2021 году было зафиксировано 60,7 тыс. таких несовершеннолетних, в 2022-м — 60 тыс., в 2023-м — 56,9 тыс., а в 2024-м — 56,2 тыс.
Согласно законодательству, безнадзорными считаются дети, временно оставшиеся без контроля со стороны родителей или законных представителей, а беспризорными — те, у кого нет постоянного места жительства или пребывания.
В МВД не уточнили причины роста показателя, однако подтвердили, что в предыдущие годы наблюдалось его устойчивое снижение. В ведомстве также сообщили, что большинство детей в 2025 году были выявлены в местах, потенциально опасных для их здоровья и «духовного и нравственного развития», а часть — в ночное время без сопровождения взрослых.
Безотцовщина.
Как по решениям судов, якобы, в интересах ребëнка и его мамы, так и сказывается уже и то, что отцы ушли на СВО
«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка».
Не похоже, а давным-давно либерально мухлюет.
Такое было в годы гражданской войны. Верным ли путём идём?
Нечего страшного, главное, что уровень доверия к патрицию вчера опять вырос и пробил очередное дно лицемерия. Народ нищает, институт семьи разрушен, образование разрушено, чиновники резвятся в своих кабинетах неустанно клепая бессмысленные указявки не обращая внимание на реальность, пр-во надув жирные шёки и морща лобик "регулирует" экономику которой нет, патриций продолжает имитацию законности и государственности России.
Вы не смотрите что творится вокруг, смотрите ОРТ и "1 канал", там оказывается у нас всё хорошо.