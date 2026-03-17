В Москве покажут спектакль балерины Алёны Ледях о жизни артиста

8 апреля 2026 года в театре «Новая опера» состоится премьера авторского спектакля «Алёна Ледях. Правда артиста». Постановка объединяет балет и драматическое искусство и рассказывает о внутренней стороне жизни артиста — той, что начинается за пределами сцены.

Режиссером и автором сценария выступила балерина Большого театра Алёна Ледях. Она же исполняет главную роль. В спектакле героиня проходит путь выбора между сценой и личным счастьем.

Постановка построена не только на языке танца. Со сцены прозвучат авторские тексты Ледях, а также цитаты театральных деятелей Константина Станиславского и Михаила Чехова. В спектакле используются и фрагменты из романа Сомерсета Моэма «Театр».

По словам Ледях, сочетание хореографии и живого слова помогает показать артиста как человека, который постоянно меняется. В некоторых сценах разрушается «четвертая стена», и герой оказывается на стороне зрителя, предлагая задуматься о том, где человек играет роль, а где остается собой.

Сюжет во многом автобиографичен. Балерина признается, что долгое время ощущала настоящую свободу только на сцене. Этот личный опыт и стал основой постановки.

В спектакле также выступят воспитанники Хореографического колледжа Ледях — школы, основанной ее отцом, заслуженным артистом России и бывшим премьером Большого театра Геннадием Ледях. Для учеников участие в постановке станет одним из первых крупных выступлений на профессиональной сцене.

  1. 17.03.2026, 11:41
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Хотел "повыступать" на тему - пАчём билет, но увидел 1000...3000 рублей (РУБЛЕЙ Карл!). Очень демократично для наших бестыжих времён. :-)

