Гладков рассказал об угрозах приграничью из-за отключений интернета
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отсутствие доступа к информации из-за перебоев с мобильным интернетом создает прямую угрозу для жизни людей в приграничных районах. Сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка», уточнил глава региона во время прямой линии.
«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации»,— приводит слова Гладкова РБК.
Накануне в Белгородской области возникали массовые сбои с мобильным интернетом. Ограничения коснулись даже сайтов из «белого списка», жители сообщали, что не могут зайти даже на портал «Госуслуги», писали местные порталы.
Система ГО не ориентирована на использование интернета!Сотовая связь работает?Работает!Уже этого достаточно для надлежащего оповещения.Мобильный интернет штука важная,но в данном случае не необходимая.
Хотели нагадить всем,но удалось только своей (может не своей?) стране.Я помню как в ответ на ограничения ЕС в 2014 году Кремль ввёл ключевые ограничения на продукты питания,после чего стоимость всей молочки за 1 года возросла на 35%.
Царь выстроил такую вертикаль власти, вокруг только доверенные люди, других не пускают