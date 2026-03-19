Гладков рассказал об угрозах приграничью из-за отключений интернета

13:59 19.03.2026

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отсутствие доступа к информации из-за перебоев с мобильным интернетом создает прямую угрозу для жизни людей в приграничных районах. Сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка», уточнил глава региона во время прямой линии.

«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации»,— приводит слова Гладкова РБК.

Накануне в Белгородской области возникали массовые сбои с мобильным интернетом. Ограничения коснулись даже сайтов из «белого списка», жители сообщали, что не могут зайти даже на портал «Госуслуги», писали местные порталы.



