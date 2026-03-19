Гладков рассказал об угрозах приграничью из-за отключений интернета

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отсутствие доступа к информации из-за перебоев с мобильным интернетом создает прямую угрозу для жизни людей в приграничных районах. Сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка», уточнил глава региона во время прямой линии.

«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации»,— приводит слова Гладкова РБК.

Накануне в Белгородской области возникали массовые сбои с мобильным интернетом. Ограничения коснулись даже сайтов из «белого списка», жители сообщали, что не могут зайти даже на портал «Госуслуги», писали местные порталы.

 


 

  2. 19.03.2026, 22:09
    Гость: бред

    Система ГО не ориентирована на использование интернета!Сотовая связь работает?Работает!Уже этого достаточно для надлежащего оповещения.Мобильный интернет штука важная,но в данном случае не необходимая.

  3. 19.03.2026, 21:09
    Гость: Прогнозы сбываются?

    Хотели нагадить всем,но удалось только своей (может не своей?) стране.Я помню как в ответ на ограничения ЕС в 2014 году Кремль ввёл ключевые ограничения на продукты питания,после чего стоимость всей молочки за 1 года возросла на 35%.
    Когда до кремлевских санкци

  5. 19.03.2026, 20:37
    Гость: Юри_й

    Царь выстроил такую вертикаль власти, вокруг только доверенные люди, других не пускают

