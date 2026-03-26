Вице-спикер Госдумы раскрыл планы переговоров депутатов в США

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал РБК цели российской депутатской делегации, прибывшей в США 25 марта.

«Встреча с представителями конгресса пройдет в ближайшее время в Институте мира США (назван в декабре 2025 года в честь президента Дональда Трампа), утром по вашингтонскому времени. Готовимся вместе с коллегами по делегации Госдумы. Ожидания высокие, но без иллюзий, опираемся исключительно на свои аргументы», — сказал изданию Чернышов.

Он напомнил, что делегаты «начинают фактически с нуля — диалог на межпарламентском уровне не строился с 2014 года».

«Наша ключевая задача — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия, задать нормальный ритм контактов с безусловным соблюдением интересов России и ее граждан», — отметил Чернышов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что группа депутатов получила от Владимира Путина основные установки для поездки. По итогам переговоров они детально проинформируют его.

В российскую делегацию вошли Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») и первый зампред того же комитета Светлана Журова («Единая Россия»). Они прибыли в США вечером 25 марта.

  1. 26.03.2026, 19:31
    Гость: Путник

    первый вопрос, это ваши планы, а какие планы у них на этот сходняк?
    второй вопрос: "В российскую делегацию вошли Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») и первый зампред того же комитета Светлана Журова («Единая Россия»)"
    ----
    Тогда все понятно! Поехали проверить свою и других заинтересанотов недвижку в штатах, наверное? Проезд, проживание и командировочные за счет государства.

  2. 26.03.2026, 19:27
    Гость: хохотун

    А как же с дворником Мединским?? Ему от ворот поворот?? И правильно. Не любят янки историю. Подумаешь, что там было тысячу лет назад.

  3. 26.03.2026, 19:26
    Гость: Лучезар

    Они не покупатели, а продавцы. Родину продают. Есть такая профессия- Родину продавать.

  4. 26.03.2026, 19:24
    Гость: Питон

    Как рассказывали делегатов в США выбирали из тех кто знает английский. Спросили ну кто знает английский? И может общатся со словарем? У кого там виллы в Майями? Некотырые подняли руки. Ну вот вы и поедите, не забудьте взять словари.

  5. 26.03.2026, 18:50
    Гость: Васечкин

    Главное не забыть после переговоров прошвырнуться по магазинам, жёны и любовницы список дали, чтобы не забыть, шутка, хотя так может и есть.

