Вице-спикер Госдумы раскрыл планы переговоров депутатов в США
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал РБК цели российской депутатской делегации, прибывшей в США 25 марта.
«Встреча с представителями конгресса пройдет в ближайшее время в Институте мира США (назван в декабре 2025 года в честь президента Дональда Трампа), утром по вашингтонскому времени. Готовимся вместе с коллегами по делегации Госдумы. Ожидания высокие, но без иллюзий, опираемся исключительно на свои аргументы», — сказал изданию Чернышов.
Он напомнил, что делегаты «начинают фактически с нуля — диалог на межпарламентском уровне не строился с 2014 года».
«Наша ключевая задача — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия, задать нормальный ритм контактов с безусловным соблюдением интересов России и ее граждан», — отметил Чернышов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что группа депутатов получила от Владимира Путина основные установки для поездки. По итогам переговоров они детально проинформируют его.
В российскую делегацию вошли Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») и первый зампред того же комитета Светлана Журова («Единая Россия»). Они прибыли в США вечером 25 марта.
