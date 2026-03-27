В России утвердили новый стандарт для шариковых ручек
В России обновили требования к шариковым ручкам — новый ГОСТ вступит в силу уже в сентябре. Как пишет РИА Новости, документ заменит прежний стандарт, действовавший с начала 90-х годов.
В Росстандарте пояснили, что впервые в одном документе подробно прописаны требования не только к качеству письма, но и к материалам, конструкции и даже упаковке продукции. Появилась и четкая классификация ручек, а также методы их испытаний.
Так, металлические элементы теперь должны изготавливаться из устойчивых к коррозии материалов и иметь защитное покрытие. При этом все компоненты, включая стержни, обязаны быть безопасными для здоровья.
Особое внимание уделено качеству письма. По новым правилам ручка должна начинать писать без усилий — с первого касания бумаги, даже если она несколько часов пролежала без колпачка. Линия при этом должна быть ровной и не оставлять следов на обратной стороне листа.
Также установлены требования к ресурсу: стержень должен обеспечивать непрерывную линию длиной не менее 400 метров (для более толстых вариантов) и не менее 200 метров — для тонких. Проверят и прочность: даже после падения с высоты одного метра на деревянную поверхность ручка не должна ломаться.
В ведомстве отмечают, что новый стандарт — часть более широкой работы по обновлению требований к школьным и письменным принадлежностям.
гусиным пером Пушкин писал и ничего . Если бы не дуэль то до ста лет бы писал и без шариковых ручек.
это сейчас очень важно. Это же пальмовое масло в продуктах.
Важнее дела нет?
Ну наконец-то, заждались. Как же мы все это время жили?
ну, славатехосспиддя, - наконец-то заживем как люди