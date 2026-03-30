Памфилова переизбрана председателем ЦИК на третий срок
Элла Памфилова вновь избрана главой Центральная избирательная комиссия России, став первым в истории страны председателем комиссии, занявшим этот пост на третий срок подряд, сообщает ТАСС.
Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК — все 15 членов комиссии поддержали ее кандидатуру единогласно.
Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. Ранее по два срока на этом посту работали Александр Вешняков и Владимир Чуров, а Николай Рябов и Александр Иванченко руководили комиссией по одному сроку.
Под ее руководством ЦИК организовал выборы депутатов Госдумы в 2016 и 2021 годах, президентские кампании 2018 и 2024 годов, а также общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году.
Новому, девятому составу комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы 2030 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ТОЛЬКО ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ЧЕСТНЫМ!!! Нам в отличии от единоросов нечего скрывать и нечего боятся.
Значит опять в России будет править хунта!
Кто бы сомневался. Но промолчали о том, что кандидатуру вносит Путин. А кого он внесёт тот и становится главой ЦИК.
По сути это не переизбрание а переназначение, пустая формальность.
Итого, Памфилова обеспечивает постоянную несменяемость того, кто её же постоянно туда назначает. Система замкнутая на себе красивой.
Вы же все голосовали за несменяемого. Или хоть один нет?
аж до 2030-го загадывают !!
посему не до 2130-го ??