Памфилова переизбрана председателем ЦИК на третий срок

Элла Памфилова вновь избрана главой Центральная избирательная комиссия России, став первым в истории страны председателем комиссии, занявшим этот пост на третий срок подряд, сообщает ТАСС.

Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК — все 15 членов комиссии поддержали ее кандидатуру единогласно.

Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. Ранее по два срока на этом посту работали Александр Вешняков и Владимир Чуров, а Николай Рябов и Александр Иванченко руководили комиссией по одному сроку.

Под ее руководством ЦИК организовал выборы депутатов Госдумы в 2016 и 2021 годах, президентские кампании 2018 и 2024 годов, а также общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году.

Новому, девятому составу комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы 2030 года.

  1. 30.03.2026, 21:14
    Гость: Пусть танцуют лебеди

    ТОЛЬКО ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ЧЕСТНЫМ!!! Нам в отличии от единоросов нечего скрывать и нечего боятся.

  3. 30.03.2026, 19:25
    Гость: ABCD

    Кто бы сомневался. Но промолчали о том, что кандидатуру вносит Путин. А кого он внесёт тот и становится главой ЦИК.
    По сути это не переизбрание а переназначение, пустая формальность.
    Итого, Памфилова обеспечивает постоянную несменяемость того, кто её же постоянно туда назначает. Система замкнутая на себе красивой.

