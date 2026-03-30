Памфилова переизбрана председателем ЦИК на третий срок

Элла Памфилова вновь избрана главой Центральная избирательная комиссия России, став первым в истории страны председателем комиссии, занявшим этот пост на третий срок подряд, сообщает ТАСС.

Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК — все 15 членов комиссии поддержали ее кандидатуру единогласно.

Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. Ранее по два срока на этом посту работали Александр Вешняков и Владимир Чуров, а Николай Рябов и Александр Иванченко руководили комиссией по одному сроку.

Под ее руководством ЦИК организовал выборы депутатов Госдумы в 2016 и 2021 годах, президентские кампании 2018 и 2024 годов, а также общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году.

Новому, девятому составу комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы 2030 года.