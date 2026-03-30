Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 20-летнему Ахмату Кадырову, занимающему должность министра региона по физической культуре и спорту. Об этом сообщил премьер-министр Чечни Магомед Даудов в Telegram.

«Моему дорогому племяннику, заместителю председателя правительства Чеченской Республики – министру ЧР по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову объявлена благодарность президента Российской Федерации», – цитируют его «Ведомости».

Благодарность объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.