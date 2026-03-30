Путин объявил благодарность сыну Кадырова
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 20-летнему Ахмату Кадырову, занимающему должность министра региона по физической культуре и спорту. Об этом сообщил премьер-министр Чечни Магомед Даудов в Telegram.
«Моему дорогому племяннику, заместителю председателя правительства Чеченской Республики – министру ЧР по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову объявлена благодарность президента Российской Федерации», – цитируют его «Ведомости».
Благодарность объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
А кадыров объявил благодарность кабаевой!
За то же самое...
Насчёт петуха А.И.Крылов был прав!
ну это же для смеха, разве кто-то не понимает этого?
разбомбили КАСПИЙ И БУШЕР.
евреи долбят ракетами по всей территории РФ.
чем занимается этот ? поздравления сынку и снос ДОМА СОВЕТОВ В КАЛИНИНГРАДЕ
В ответ - тишина.. Как же, а благодарность сыночку?