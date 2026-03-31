Памфилова заявила о готовности помочь с голосованием для украинцев в РФ
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова помочь в организации голосования граждан Украины, находящихся на территории РФ, если на Украине будут приняты решения о проведении выборов. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС.
По ее словам, это возможно, только если когда-нибудь решение о выборах на Украине будут принимать ответственные власти, заинтересованные в том, чтобы голосование прошло честно и отражало интересы народа страны.
"Если вдруг это случится, и если они обратятся к нам с желанием, чтобы и те граждане Украины, которые находятся на территории России, имели право проголосовать, мы сделаем для этого все", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что у ЦИК России уже есть значительный опыт содействия в организации голосования иностранных граждан в РФ.
