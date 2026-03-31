Памфилова заявила о готовности помочь с голосованием для украинцев в РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова помочь в организации голосования граждан Украины, находящихся на территории РФ, если на Украине будут приняты решения о проведении выборов. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС.

По ее словам, это возможно, только если когда-нибудь решение о выборах на Украине будут принимать ответственные власти, заинтересованные в том, чтобы голосование прошло честно и отражало интересы народа страны.

"Если вдруг это случится, и если они обратятся к нам с желанием, чтобы и те граждане Украины, которые находятся на территории России, имели право проголосовать, мы сделаем для этого все", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что у ЦИК России уже есть значительный опыт содействия в организации голосования иностранных граждан в РФ.

  1. 31.03.2026, 13:46
    Гость: Помогалам -освободителям

    Помогайте ходить в пакетики или учите ходить в русские сортиры.

  2. 31.03.2026, 13:41
    Гость: распятый мальчик

    помочь с голосованием для украинцев в РФ?
    Как она поможет хвосту сбросившей его ящерицы?
    Они не украинцы!Они -"Русский мир".

  5. 31.03.2026, 12:45
    Гость: И. Резник

    Бабушка рядышком с дедушкой
    Столько лет, столько лет вместе.
    Бабушка рядышком с дедушкой
    Дружно поют эту песню.

