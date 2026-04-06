При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

11:27 6.04.2026

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он сказал, что в результате авиакатастрофы погибли воины-североморцы. Среди них был командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, пишет "Российская газета".

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 31 марта в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма, совершая плановый полет. По данным источников, он врезался в скалу.

На его борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

В Минобороны РФ сообщили, что поражающего воздействия по самолету не было. По предварительным данным, он мог упасть из-за технической неисправности.