Песков ответил на публикацию стенограммы разговора Путина и Орбана

В стенограмме беседы президента Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, выдержки из которой опубликовал Bloomberg, нет ничего, что могло бы рассорить две страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Песков добавил, что стенограмма показывает Орбана «с очень прагматичной точки зрения». «Я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана», — добавил он и подчеркнул, что Москва не приветствует гласность для подобных разговоров.

Во время телефонного разговора в октябре 2025 года Орбан рассказал Путину басню о мыши и льве, чтобы описать ценность взаимопомощи, писал Bloomberg со ссылкой на стенограмму их беседы. Как повествует басня, мышь освободила льва, пойманного в сеть, после того как лев ранее пощадил ее жизнь. Это вызвало смех Путина, было указано в стенограмме.

Венгерский премьер в ходе разговора предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине и упомянул возможность проведения саммита между США и Россией в Будапеште. Лидеры также обсудили энергетические и финансовые вопросы, включая блокировку Венгрией кредита Киеву в €90 млрд и продолжение импорта российской энергии на фоне постепенного отказа ЕС от российского сырья.

  08.04.2026, 17:38
    Гость: н-Стожар

    Только что песков заявил,про интернет и падение скоростей в десятки и сотни раз у разных пользователей- соответствующие службы занимаются нормализацией интернета..(а то была какая то вакханалия и бардак )

Выбор читателей
США запустили астронавтов к Луне впервые за полвека
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин: причастные к изъятию активов РФ в Европе закончат в долговой яме
© KM.RU, Вадим Черноусов
Пенсия на износ? Как живут старики в России и ЕС
Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram
Избранное
Биохакинг: как и зачем люди делают из себя киборгов
Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
Благословенная звезда Светланы Ходченковой
«Оптимизация» русского языка продолжается: к англицизмам теперь добавился мат
Дурной вкус «Луна-1» (интернет-сингл)
«Блоги запестрели сообщениями о северокорейских добровольцах, которые готовы сражаться вместе с Россией за Донбасс»
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
F.P.G, 8 марта, Base
Ермен Анти помянул жертв январских событий в Казахстане 2022 года
Власти России запланировали новое «урезание» пенсионеров
Странная военная операция – СВО
]]>
