Полиция задержала организатора хищений денег у бойцов СВО

11:20 14.04.2026

Сотрудники правоохранительных органов задержали заочно арестованного и объявленного в международный уголовный розыск основателя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина, он является организатором хищений денежных средств у военнослужащих - участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, он скрывался на территории России - в доме в Московской области.

Игорь Бардин является основателем Лобненского ОПС, а также отцом ранее арестованного Владимира Бардина, также обвиняемого в хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.

Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников специальной военной операции, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Объектом преступного посягательства члены сообщества в основном выбирали военнослужащих - участников СВО, которые следовали через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость оказываемых услуг по частному извозу, а участвовавшие в ней женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, понуждая тех переводить им значительные суммы денег. Кроме того, в состав преступного сообщества входили иные лица, совершавшие грабежи и вымогательства у потерпевших, которые отказывались платить добровольно, а также сотрудники органов правопорядка.